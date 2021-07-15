Новый сотовый оператор запустил тарифный план за сущие копейки

Новый сотовый оператор, Lycamobile, появился в нашей стране совсем недавно. Тем не менее, он успел прославиться очень интересными тарифными планами, в которых можно платить сущие копейки, но, тем не менее, получать прекрасные пакеты услуг!





Что входит в дешевые тарифные планы?

Lycamobile предлагает украинцам несколько тарифных планов, которые отличаются по объему абонентской платы и количеству услуг, которые в них можно получить. Самый дешевый среди них позволяет получить за копеечную плату в тридцать гривен в месяц следующий пакет:

Четыре гигабайта мобильного интернета

Двести минут звонков на номера всех украинских операторов, в том числе и стационарной связи

Сорок минут звонков на зарубежные номера по всему миру.

Безлимитные звонки в сети Lycamobile по Украине и триста минут на звонки в сети за рубеж.

Как правило, такой пакет услуг у других мобильных операторов стоит не менее ста гривен в месяц, а то и больше, ведь он выходит за привычные рамки социальных тарифных планов, где вы получаете исключительно необходимый минимум услуг. В чем же подвох?

Никакого подвоха нет, невероятная дешевизна тарифов Lycamobile объясняется его моделью виртуального оператора, который работает через интернет и арендует необходимую инфраструктуру. Это позволяет ему не тратить деньги на зарплаты работников и поддержание сетей. Именно эти расходы и составляют львиную долю конечной стоимости мобильных услуг для потребителя.

Название этого тарифного плана — «Все в одному XS». Подключиться к нему можно онлайн, это делается в несколько простейших действий. Все, что от вас требуется — просто зарегистироваться на сайте, оформить заявку и указать свой адрес. Сим-карта придет к вам по почте в ближайшее время, уже готовая к работе.