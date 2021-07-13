Як покращити автономність смартфона через сервіси соціальних мереж

Продовжуємо боротися з примусово встановленими додатками на наших смартфонах. Адже мало того, що ми ними не користуємося, вони ще й працюють в фоні, займають вільне місце і витрачають батарею. Зрозуміло, з таким розкладом справ миритися не можна.





Виробники встановлюють в Андроїд велику кількість додатків, в тому числі різні сервіси та соціальні мережі. В тому числі, з андроїдом давно потоваришували в Facebook. І навіть якщо самого месенджера від FB у вас немає – його сервіси все одно будуть функціонувати у вас в смартфоні.

Якщо ж ви користуєтеся Facebook і всіма його функціями (органайзери, планувальники) і т.д., то можете залишити дані сервіси. Але велика ймовірність, що Facebook ви використовуєте лише для того, щоб авторизуватися в будь-якому додатку. Але зробити це можна і через браузер.

Збільшуємо автономність – відключаючи непотрібні служби

Тому дані служби необхідно відключити. Для цього заходимо в налаштування і шукаємо список всіх додатків. Тут ставимо чекбокс “показати системні програми”, і після цього в пошуку починаємо вводити “facebook”

Перед нами 3 сервіси від Facebook. Вони відповідають за встановлення сервісів для FB, Instagram, Whatsapp. Інші відповідають за оновлення, причому моніторять постійно і витрачають заряд батареї. Треті взагалі містять функції, які й без того є в додатку FB.

Тому, якщо навіть ви користуєтеся FB на рівні стандартного користувача, то можете сміливо відключати всі сервіси, і нічого з FB не трапиться.

Для цього заходимо в кожен сервіс, тиснемо “зупинити” і “відключити”. Також можна очистити кеш і звільнити трохи пам’яті

У всіх дані сервіси займають різну кількість пам’яті і витрачають різну кількість енергії. Але краще перестрахуватися, щоб не опинитися в числі тих, у кого дані додатки стали паразитами.