Yokohama Geolandar: характерные модели серии

Эта модельная линейка покрышек пользуется популярностью у автовладельцев главным образом благодаря ее универсальности. Резину Йокогама в интернет-магазине Tireshop можно увидеть в ассортименте: это всесезонные, летние, зимние, всесезонные, а также внедорожные покрышки. Стоит рассмотреть представителей двух классов: модель, предназначенную для установки на кроссоверы и скаты всепогодного типа, устанавливаемые на авто разного вида: и легковушки и внедорожники.





Geolandar SUV G055

Эта шина в интернет-магазинах позиционируется, как наиболее оптимальный вариант для компактных или среднеразмерных кроссоверов. Покрышка, зарекомендовавшая себя с 2012 года, характеризуется:

топливной экономичностью;

комфортным, без вибраций и тряски ходом;

продолжительным сроком службы;

сравнительно доступной стоимостью.

Одна из особенностей изделия — материала его изготовления. В состав фирменного запатентованного компаунда Nano Blend входит, помимо традиционной силики (двуокиси кремния) и каучука, масло кожуры апельсина, улучшающее производительность покрышки и способствующее увеличению ресурса.

Разработчикам с помощью технологии BlueEarth удалось одновременно придать изделию целый ряд положительных качеств:

одинаковый износ по всей площади шины и хорошую управляемость при маневрировании гарантирует равномерное распределение давления протектора на поверхность;

малую шумность и комфорт в поездке обеспечивает объединение протекторных шашек в плечевых зонах;

быстрое освобождение контактного пятна от влаги осуществляют водоотводные бороздки зигзагообразной формы, что предупреждает аквапланирование;

лучшее сцепление с мокрой дорогой обеспечивает наклон дренажных канавок, напоминающих плавники дельфина, и рассчитанное на компьютере расположение ламелей.

Geolandar H/T G056

Эта модель — частый «гость» в ассортименте и позиционируется в интернет-магазинах резины, как более универсальная модель, по сравнению с предыдущей. Ее можно смело устанавливать не только на кроссоверы, обычные легковушки и даже коммерческий транспорт. По мнению производителя, летние шины гарантирует хорошую управляемость при любой погоде. Шоссейная модель сменила предшественницу Yokohama G051 и по сравнению с ней имеет множество преимуществ:

повышенный срок службы и лучшие тягово-сцепные качества, обусловленные применением трехмерных самоблокирующихся ламелей и того же компаунда Nano Blend;

адаптивные протекторные шашки формируют цельные наружные ребра, сводящую к минимуму шумность шины;

Дренажные каналы разной конфигурации быстрее отводят влагу из контактного пятна;

конструкция ската выполнена из трех слоев, что увеличивает прочность, особенно при высокой скорости, и устойчивость к механическому воздействию.

В магазинах Украины и другие страны производитель поставляет модели самых разных типоразмеров диаметром 15, 16, 17, 18, 20 и 22 дюйма. Стоит не забывать, что Yokohama G056 Geolandar H/T — шоссейная модель и пытаться на ней преодолевать бездорожье — не самая лучшая затея.