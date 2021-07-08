В Украине начнут ходить новые гривны: как они выглядят

В НБУ намерены изменить внешний вид некоторых денежных знаков. Такую новость общественность узнала на брифинге, открывающем информационную кампанию по безопасности наличных расчетов. Соответствующее заявление сделал заместитель главы государственного финучреждения Алексей Шабан.





Изменить дизайн планируется только для монет номиналом в 1 грн и 2 грн. На такую идею руководство государственного регулятора натолкнули сами украинцы неоднократными жалобами на неудобство указанных денежных единиц в пользовании.

Негативные отзывы о новых деньгах посыпались на Нацбанк сразу же после введения в обращение 1 и 2-гривневых монет в апреле 2018 года. Проблему граждане видели прежде всего в сходстве денежных знаков между собой. Украинцы рассказывали, что неоднократно путали монеты, расплачиваясь в магазине.

Подметили в народе и невероятную схожесть новых монет со старыми добрыми 1 коп. и 2 коп., которые не так давно исчезли из кошельков граждан. Это наблюдение вызвало еще больше насмешек и перешептываний. Некоторые даже предполагали, что таким образом властные структуры унизили национальную валюту. Ведь вдруг приравняли денежные знаки к малоценным копейкам, что в несколькосот раз дешевле.

На самом деле в НБУ пока не собираются проводить оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Ведь это довольно масштабная и длительная процедура. Однако услышав об участившихся жалобах граждан, решили пойти им навстречу, изменив по крайней мере те денежные единицы, что вызвали особенно острую реакцию в народе.

В государственном учреждении пообещали сделать монеты удобными в первую очередь для граждан пожилого возраста и людей с плохим зрением. Поэтому уже совсем скоро мы сможем увидеть скорректированный дизайн денежных единиц номиналом 1 грн и 2 грн. Судя по анонсу государственного регулятора, новые гривны будут отличаться от своих предшественников размером, а также глубиной и четкостью рельефа.