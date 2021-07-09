В Україні вводять нову валюту: що зміниться

В Україні вже давно, ще з минулого року, діє національна стратегія розвитку фінансових технологій, прийнята до 2025 року. Ще на початку січня вже почалася розробка нової валюти для всіх українців – цифрової гривні. Днями Верховна Рада прийняла законопроект, який встановлює статус нової валюти. Чого ж чекати українцям?





Розрахунки цифровою гривнею: плюси і мінуси

У багатьох країнах світу вже ведеться розробка цифрової валюти, а також експерименти, в рамках яких оцінюються її переваги і недоліки. Особливо відзначився на цьому терені Китай, де цифровий юань вже нікого не дивує. У Швеції взагалі планується протягом поточного десятиліття відмовитися від готівки, перейшовши виключно на цифрову крону.

За словами експертів, на даний момент електронна гривня ще не готова до впровадження, проте уряд вже розглядає цілий ряд сфер, в яких вона може застосовуватися. Ось ці сфери застосування:

Інструмент для здійснення безготівкових роздрібних платежів. Ці платежі будуть прозорими, безпечними і миттєвими, що робить їх чудовою альтернативою всім нині існуючим засобам їх здійснення.

Інструмент цільових соціальних виплат. Можливо, держава буде виплачувати громадянам електронні гривні з певним функціоналом, які можна буде витратити виключно на якісь конкретні цілі або ж в конкретний час.

Інструмент для розрахунків за цінними паперами, корпоративних платежів, а також для накопичення коштів.

На даний момент поки що невідомо, коли саме буде повноцінно введена цифрова гривня. Адже у таких електронних грошей є як плюси, так і досить серйозні мінуси. Наприклад, банки отримують частину доходу від комісій за транзакцію, а після переходу на електронну гривню це буде зробити складніше, що негативно позначиться на банківській системі.

Інша проблема – в анонімності таких переводів. Вся справа в тому, що після переходу на цифрову гривню всі транзакції стануть прозорими. Це може привести до порушення прав споживача на анонімність.