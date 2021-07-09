В Украине вводят новую валюту: что поменяется

В Украине уже давно, еще с прошлого года, действует национальная стратегия развития финансовых технологий, принятая до 2025 года. Еще в начале января уже началась разработка новой валюты для всех украинцев — цифровой гривны. На днях Верховная Рада приняла законопроект, который устанавливает статус новой валюты. Чего же ждать украинцам?





Расчеты по цифровой гривне: плюсы и минусы

Во многих странах мира уже ведется разработка цифровой валюты, а также эксперименты, в рамках которых оцениваются ее достоинства и недостатки. Особенно отличился на этом поприще Китай, где цифровой юань уже никого не удивляет. В Швеции и вовсе планируется в течение текущего десятилетия отказаться от наличных денег, перейдя исключительно на цифровую крону.

По словам экспертов, на данный момент электронная гривна еще не готова к внедрению, однако правительство уже рассматривает целый ряд сфер, в которых она может применяться. Вот эти сферы применения:

Инструмент для осуществления безналичных розничных платежей. Эти платежи будут прозрачными, безопасными и мгновенными, что делает их отличной альтернативой всем ныне существующим средствам их осуществления.

Инструмент целевых социальных выплат. Возможно, государство будет выплачивать гражданам электронные гривны с определенным функционалом, которые можно будет потратить исключительно на какие-то конкретные цели либо же в конкретное время.

Инструмент для расчетов по ценным бумагам, корпоративных платежей, а также для накопления средств.

На данный момент пока что неизвестно, когда именно будет полноценно введена цифровая гривна. Ведь у таких электронных денег есть как плюсы, так и достаточно серьезные минусы. Например, банки получают часть дохода от комиссий за транзакцию, а после перехода на электронную гривну это будет сделать сложнее, что негативно скажется на банковской системе.

Другая проблема — в анонимности таких переводов. Все дело в том, что после перехода на цифровую гривну все транзакции станут прозрачными. Это может привести к нарушению прав потребителя на анонимность.