Ринок валют в Україні падає: всі прагнуть купувати долари і євро

Останнім часом відзначене деяке падіння курсу іноземних валют. Так, станом на вівторок, шостого липня, долар коштував 27 гривень і 29 копійок, тобто на 12 копійок нижче, ніж раніше. Восьмого числа він трохи подорожчав – до 27,34, проте все ще залишається досить низьким. На чотири копійки подешевшало позавчора євро – до 32,37 гривень, і продовжує дешевшати сьогодні – до 37, 35. З чим пов’язані подібні ринкові коливання?





Чому коливається курс?

День Незалежності США – завжди складний час. Через вихідний з нагоди свята торги п’ятого липня проходили в режимі розрахунків на наступний день (TOM). У такі дні спекулянти, за повідомленнями експертів, регулярно намагаються розгойдати валютний ринок, оскільки намагаються заробити на українцях. Більш того, шостого числа стався дивний збій, через який сесія пішла не за звичним сценарієм.

Незважаючи на те, що зазвичай обсяг торгів в такі дні з урахуванням режиму TOM невисокий, за цілий день в Bloomberg пройшло угод загальною сумою на дев’яносто п’ять мільйонів доларів – це досить багато для такого формату. Також протягом дня спостерігалася мінімальна волатильність і явний курс на зміцнення гривні.

Експерти попереджають, що зараз українцям вкрай не рекомендується що-небудь робити з валютою – ні продавати її, ні купувати. Ситуація змінюється з кожним днем ​​досить непередбачуваним чином, і будь-хто може втратити всі вкладені гроші.

Ситуація, за словами експертів, може бути обумовлена ​​тим, що на ринок після вихідних було викинуто велику кількість доларів і євро, що і викликало деяке падіння їх вартості. Така тенденція спостерігається, звичайно, не тільки в Україні, але і у всьому світі на ринках усіх країн.