Названы блюда, которые подходят только некоторым знакам зодиака

Оказывается по положению звезд и планет в момент вашего рождения можно не только предсказывать судьбу, а также подобрать рекомендованое меню. Что же астрологи советуют употреблять в пищу разным знакам зодиака, а от каких продуктов стоит держаться подальше?





Овен

Представителям этого знака стоит воздержаться от жареного мяса и шашлыка. Не принесет пользы и чрезмерное потребление сырого перца. Такие продукты будут только раздражать ваш желудок и кишечник. А вот кофе в небольшом количестве прекрасно повлияет на самочувствие и снимет головные боли. В общем же Овнам стоит есть медленнее, наслаждаясь каждым кусочком.

Телец

Звезды советуют Тельцам насладиться авокадо, ведь он прекрасно влияет на уровень холестерина в крови. В то же время отказаться стоит от сладкой свеклы. Общая рекомендация для Тельцов: не переедайте и заботьтесь о своем желудке. В этом вам поможет масло базилика, которое отлично влияет на пищеварение.

Близнецы

Астрологи советуют представителям этого знака есть больше цитрусовых и продуктов, богатых витамином С. В то же время будьте осторожны с пряностями. Ешьте не спеша и с удовольствием.

Рак

Вам необходимо обратить внимание на продукты с низкой калорийностью. Большую пользу организму Раков принесут баклажаны. А вот от клетчатки держитесь подальше. Периодическая смена меню вам также совсем не повредит.

Лев

Львам не стоит экспериментировать с солеными блюдами. Наибольшую пользу принесет петрушка, ведь в ней целый букет витаминов.

Дева

Наиболее перспективным продуктом для Дев является чечевица – идеальный низкокалорийный источник белка. Избегайте волокнистых овощей, в частности спаржи. Звезды также советуют вам воздержаться от перееданий на ночь.

Весы

Утолить голод и получить невероятное удовольствие от еды вам поможет экстракт ванили. А вот повредить здоровью Весов может сладкий виноград.

Скорпион

Скорпионам астрологи предлагают попробовать чай из крапивы. Он не только положительно влияет на пищеварение, но и оказывает тонизирующее действие. Ваш основной антипродукт – капуста.

Стрелец

Проблемы с желудком Стрельцам поможет решить шалфей. Сахар лучше убрать из рациона. Его можно заменить более полезным продуктом – медом.

Козерог

Богатая полезными веществами и витамином С капуста в вашем рационе станет просто незаменимой. Избегать же следует кукурузного и подсолнечного масла.

Водолей

Сухофрукты и орехи, содержащие много магния – ценные продукты для Водолеев. «Не увлекайтесь отрубями и своевременно обедайте», – таковы главные советы астрологов для представителей воздушного знака.

Рыбы

Даже не пробуйте топинамбур. От него ваш желудок еще не скоро придет в себя. А вот огурцы станут просто таки чудесным продуктом для Рыб.