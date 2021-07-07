Названо страви, які підходять лише деяким знакам зодіаку

Виявляється за положенням зірок та планет у момент вашого народження можна не лише пророкувати долю, а навіть підібрати рекомендоване меню. То що ж астрологи радять споживати різним знакам зодіаку, а від яких продуктів варто триматися подалі?





Овен

Представникам цього знаку варто утриматися від смаженого м’яса та шалику. Не принесе користі й надмірне вживання сирого перцю. Такі продукти лише роздратують ваш шлунок та кишківник. А от кава у невеликій кількості чудово вплине на самопочуття й зніме головні болі. Взагалі ж Овенам варто їсти повільніше, насолоджуючись кожним шматочком.

Тілець

Зірки радять Тільцям посмакувати авокадо, адже він чудово впливає на рівень холестерину в крові. Відмовитися натомість варто від солодкого буряка. Загальна ж рекомендація для Тільців: не переїдайте та дбайте про свій шлунок. У цьому вам допоможе користе для травлення масло базиліку.

Близнюки

Астрологи радять представникам цього знаку їсти більше цитрусових та продуктів, багатих на вітамін С. Водночас будьте обережні із прянощами. Їжте без поспіху та із насолодою.

Рак

Вам необхідно звернути увагу на продукти із низькою калорійністю. Велику користь організму Раків принесуть баклажани. А от від клітковини тримайтеся подалі. Періодична зміна меню вам також зовсім не зашкодить.

Лев

Левам не варто експериментувати із солоними стравами. Найбільшу користь принесе петрушка, адже у ній цілий букет вітамінів.

Діва

Найперспективнішим продуктом для Дів є сочевиця – ідеальне низькокалорійне джерело білку. Уникайте волокнистих овочів, зокрема спаржі. Зірки також радять вам утриматися від переїдань на ніч.

Ваги

Втамувати голод та отримати неймовірне задоволення від їжі вам допоможе екстракт ванілі. Натомість зашкодити здоров’ю Вагів може солодкий виноград.

Скорпіон

Скорпіонам астрологи пропонують спробувати чай з кропиви. Він не лише позитивно впливає на травлення, але й має тонізуючу дію. Ваш основний антипродукт – капуста.

Стрілець

Проблеми зі шлунком Стрільцям допоможе вирішити шавлія. Цукор краще прибрати з раціону. Його можна замінити на більш корисний продукт – мед.

Козеріг

Багата на корисні речовини й вітамін С капуста у вашому раціоні стане просто незамінною. Уникати ж слід кукурудзяної й соняшникової олії.

Водолій

Сухофрукти та горіхи, що містять багато магнію – найцінніші продукти для Водоліїв. «Не захоплюйтеся висівками та вчасно обідайте», – такі головні поради астрологів для представників повітряного знаку.

Риби

Навіть не пробуйте топінамбур. Від нього ваш шлунок нескоро прийде до тями. А от огірки стануть просто таки чудодійним продуктом для Риб.