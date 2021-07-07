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Сотовый оператор Vodafone запустил новую услугу, о которой очень давно все мечтали

07.07.2021
1 хвилина на прочитання

Мобильный оператор Vodafone запустил новую отличную услугу, о которой все мечтали уже очень давно. Она позволит неплохо сэкономить деньги за связь в отпуске, особенно если вы поедете в другую страну. Что же это за услуга и как она называется?


Как называется услуга

Новая услуга для путешествующих носит название «ГигаРоуминг». Она позволяет всего за двести пятьдесят гривен получить целый гигабайт мобильного интернета для любых приложений и программ, которые могут пригодиться путешественнику. Управлять услугой очень просто. Для того, чтобы подключить её или отключить, можно воспользоваться простой комбинацией *600*40#. Для того, чтобы проверить оставшийся пакет, необходимо воспользоваться комбинацией *600*41#.

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Следует отметить, что данная услуга будет доступна для всех без исключения абонентов мобильного оператора. После исчерпания данного пакета услуг интернет не будет тарифицироваться, однако его скорость будет ограничена восемью килобитами в секунду. Без услуги «ГигаРоуминг» действуют базовые тарифные планы в роуминге.

Услуга действует на территории огромного количества стран. Их полный список можно увидеть на соответствующей странице официального сайта мобильного оператора. Следует отметить, что одновременно с услугой «ГигаРоуминг» также можно подключить и другие услуги для роуминга. Это может быть «Неделя разговоров» либо же «Роуминг как дома». При этом с услугой «Гигароуминг» не совместимы следующие услуги:

  • «Польша, как дома»
  • «Украина онлайн»
  • «ГигаРоуминг Max».

Следует помнить, что список стран, в которых действует услуга, очень большой, но все же конечный, и в тех государствах, которые в него не входят, будут действовать базовые тарифы в роуминге. Услуга доступна во всех странах, наиболее популярных для украинцев, но если вы сомневаетесь, работает ли она там, куда вы направляетесь, то можно уточнить это на официальном сайте.

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07.07.2021
1 хвилина на прочитання

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