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Мобільний оператор Vodafone запустив нову послугу, про яку дуже давно всі мріяли

07.07.2021
1 хвилина на прочитання

Мобільний оператор Vodafone запустив нову відмінну послугу, про яку всі мріяли вже дуже давно. Вона дозволить непогано заощадити гроші за зв’язок у відпустці, особливо якщо ви поїдете в іншу країну. Що ж це за послуга?


Як називається послуга

Нова послуга для подорожуючих носить назву «ГігаРоумінг». Вона дозволяє всього за двісті п’ятдесят гривень отримати цілий гігабайт мобільного інтернету для будь-яких додатків і програм, які можуть стати в нагоді мандрівникові. Керувати послугою дуже просто. Для того, щоб підключити її або відключити, можна скористатися простою комбінацією *600*40 #. Для того, щоб перевірити пакет, що залишився, необхідно скористатися комбінацією *600*41#.

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Слід зазначити, що дана послуга буде доступна для всіх без винятку абонентів мобільного оператора. Після вичерпання даного пакета послуг інтернет не буде тарифікуватися, проте його швидкість буде обмежена вісьмома кілобітами в секунду. Без послуги «ГігаРоумінг» діють базові тарифні плани в роумінгу.

Послуга діє на території величезної кількості країн. Їх повний список можна побачити на відповідній сторінці офіційного сайту мобільного оператора. Варто зазначити, що одночасно з послугою «ГігаРоумінг» також можна підключити й інші послуги для роумінгу. Це може бути «Тиждень розмов» або ж «Роумінг як вдома». При цьому з послугою «Гігароумінг» не сумісні такі послуги:

  • «Польща, як вдома»
  • «Україна онлайн»
  • «ГігаРоумінг Max».

Слід пам’ятати, що список країн, в яких діє послуга, дуже великий, але все ж кінцевий, і в тих державах, які в нього не входять, будуть діяти базові тарифи в роумінгу. Послуга доступна в усіх країнах, найбільш популярних для українців, але якщо ви сумніваєтеся, чи працює вона там, куди ви прямуєте, то можна уточнити це на офіційному сайті.

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07.07.2021
1 хвилина на прочитання

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