Мобільний оператор Vodafone запустив нову послугу, про яку дуже давно всі мріяли

Мобільний оператор Vodafone запустив нову відмінну послугу, про яку всі мріяли вже дуже давно. Вона дозволить непогано заощадити гроші за зв’язок у відпустці, особливо якщо ви поїдете в іншу країну. Що ж це за послуга?





Як називається послуга

Нова послуга для подорожуючих носить назву «ГігаРоумінг». Вона дозволяє всього за двісті п’ятдесят гривень отримати цілий гігабайт мобільного інтернету для будь-яких додатків і програм, які можуть стати в нагоді мандрівникові. Керувати послугою дуже просто. Для того, щоб підключити її або відключити, можна скористатися простою комбінацією *600*40 #. Для того, щоб перевірити пакет, що залишився, необхідно скористатися комбінацією *600*41#.

Слід зазначити, що дана послуга буде доступна для всіх без винятку абонентів мобільного оператора. Після вичерпання даного пакета послуг інтернет не буде тарифікуватися, проте його швидкість буде обмежена вісьмома кілобітами в секунду. Без послуги «ГігаРоумінг» діють базові тарифні плани в роумінгу.

Послуга діє на території величезної кількості країн. Їх повний список можна побачити на відповідній сторінці офіційного сайту мобільного оператора. Варто зазначити, що одночасно з послугою «ГігаРоумінг» також можна підключити й інші послуги для роумінгу. Це може бути «Тиждень розмов» або ж «Роумінг як вдома». При цьому з послугою «Гігароумінг» не сумісні такі послуги:

«Польща, як вдома»

«Україна онлайн»

«ГігаРоумінг Max».

Слід пам’ятати, що список країн, в яких діє послуга, дуже великий, але все ж кінцевий, і в тих державах, які в нього не входять, будуть діяти базові тарифи в роумінгу. Послуга доступна в усіх країнах, найбільш популярних для українців, але якщо ви сумніваєтеся, чи працює вона там, куди ви прямуєте, то можна уточнити це на офіційному сайті.