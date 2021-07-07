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Названі мережі wi-fi, до яких ні в якому разі не можна підключати свої iPhone

07.07.2021
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Найчастіше люди, які користуються технікою виробництва знаменитої компанії Apple, стверджують, що вона є неймовірно надійною, і ви ніколи не будете знати ніяких проблем з «яблучними» гаджетами, такими як iPhone, iPad або інші продукти компанії. На жаль, це не завжди відповідає дійсності. Люди часто знаходять дивні баги і глюки в системі, в тому числі такі, які можуть викликати значні неполадки. Зокрема, це може статися при підключенні до певних мереж wi-fi.


Які мережі можуть виявитися «смертельними» для вашого iPhone

Помилки, про які піде мова в цій статті, пов’язані з іменами для бездротових мереж. Зокрема, деякі з них здатні зламати ваш телефон настільки, що вам доведеться повністю скидати його до заводських налаштувань. Ці помилки виявив Карл Шоу, відомий західний фахівець з мережевої безпеки.

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Перший баг експерт виявив уже майже місяць тому, в середині червня. Він полягає в тому, що ви не зможете підключитися до мережі, яка буде називатися «%p%s%s%s%s%n» (назва пишеться без лапок). У разі, якщо ви все-таки спробуєте це зробити, ваш адаптер повністю відключиться, і повернути його до життя можна буде виключно або скиданням мережевих налаштувань на телефоні, або ж скиданням всіх мережевих налаштувань на самому адаптері.

Інший баг був виявлений порівняно недавно, і він є набагато більш серйозним. Він вимагає повного скидання до заводських налаштувань, в протилежному випадку ви не зможете підключитися до мережі через wi-fi взагалі! Виникає такий збій в тому випадку, якщо ви спробуєте підключитися до мережі, яка носить назву «%secretclub% power» (знову ж таки, пишеться назва без лапок). З чим пов’язані ці проблеми, абсолютно невідомо.

На даний момент компанія Apple відмовляється коментувати ситуацію, що склалася. З точки зору експертів, проблема може бути пов’язана з обробкою знака %. Користувачі в мережі вже щосили іронізують над цим загадковим багом.

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07.07.2021
1 хвилина на прочитання

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