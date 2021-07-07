Названы сети wi-fi, к которым ни в коем случае нельзя подключать свои iPhone

Зачастую люди, которые пользуются техникой производства знаменитой компании Apple, утверждают, что она является невероятно надежной, и вы никогда не будете знать никаких проблем с «яблочными» гаджетами, будь то iPhone, iPad или другие продукты компании. К сожалению, это не всегда соответствует действительности. Люди часто находят странные баги и глюки в системе, в том числе такие, которые могут вызвать значительные неполадки. В частности, это может произойти при подключении к определенным сетям wi-fi.





Какие сети могут оказаться «смертельными» для вашего iPhone

Ошибки, о которых пойдет речь в этой статье, связаны с именами для беспроводных сетей. В частности, некоторые из них способны сломать ваш телефон настолько, что вам придется полностью сбрасывать его до заводских настроек. Эти ошибки обнаружил Карл Шоу, известный западный специалист по сетевой безопасности.

Первый баг эксперт обнаружил уже почти месяц назад, в середине июня. Он заключается в том, что вы не сможете подключиться к сети, которая будет называться «%p%s%s%s%s%n» (название пишется без кавычек). В случае, если вы все-таки попытаетесь это сделать, ваш адаптер полностью отключится, и вернуть его к жизни можно будет исключительно либо сбросом сетевых настроек, либо же сбросом всех сетевых настроек на самом адаптере.

Другой баг был обнаружен сравнительно недавно, и он является гораздо более серьезным. Он требует полного сброса смартфона до заводских настроек, в противоположном случае вы не сможете подключиться к сети через wi-fi вообще! Возникает такой сбой в том случае, если вы попытаетесь подключиться к сети, которая носит название вроде «%secretclub%power» (опять же, пишется название без кавычек). С чем связаны данные проблемы, совершенно неизвестно.

На данный момент компания Apple отказывается комментировать сложившуюся ситуацию. С точки зрения экспертов, проблема может быть связана с обработкой знака %. Пользователи в сети уже вовсю иронизируют над этим загадочным багом.