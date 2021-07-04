Лучше сидеть дома: для этих знаков зодиака июль будет ужасным

Июль, который пройдет под знаком Рака, не для всех знаков зодиака станет удачным. В частности именно в этом месяце звезды и планеты не будут способствовать Овнам, Львам и Стрельцам. Именно им в ближайшие недели придется соревноваться с неудачами, страдать от самокритики и переживать серьезные изменения в жизни.





Что же ждет июльских неудачников? Смогут ли они справиться с негативной кармой?

Овен

Упрямые представители этого знака, привыкшие вопреки обстоятельствам двигаться вперед, вдруг почувствуют усталость, или даже ностальгию. Им захочется душевного тепла и комфорта. Кого-то даже потянет в родной город к близким людям. Захочется оказаться в до боли знакомом окружении.

Астрологи также советуют Овнам позаботиться о здоровье своего сердца. Попробуйте меньше волноваться, научитесь жить с собой в гармонии. Тогда, несмотря на трудности, вы сможете прожить этот месяц счастливо и спокойно. А в конце июля будете даже гордиться собой.

Лев

Львы весь месяц проведут в бесконечном самоанализе и будут беспощадно критиковать себя. Не стоит тонуть в собственных переживаниях. Найдите способ выпустить пар. Так вы еще лучше узнаете и поймете себя. Откроете в себе много новых неповторимых черт.

Замечательным способом избавиться от грустных мыслей станет дневник. Выплесните эмоции на бумагу, и вы точно почувствуете облегчение. Можете потом просто порвать, или сжечь все написанное.

Стрелец

Вам предстоит пережить ряд жизненных изменений. Даже если вам сложно прощаться с прошлым, следует понимать, что без этого никак. Феникс не может возродиться, пока не сгорит.

Отпустите прошлое и смело шагайте вперед, к переменам. Новые открытия и впечатления уже на пороге. Поэтому не тяните за собой груз прошлых потерь. В вашем светлом и перспективном будущем он вам точно не нужен.