Украинцам пока что не будут повышать стоимость электричества

Как сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на решение Министерства энергетики, недавно было принято решение не повышать стоимость электроэнергии — по крайней мере, на ближайший месяц. Что будет дальше, пока что неизвестно.





Когда и каким образом будут пересмотрены цены

На данный момент в нашей стране действует тариф, по которому украинцы платят по одной гривне и шестьдесят восемь копеек за киловатт. Этот тариф остается в силе в течение ближайшего месяца — вплоть до первого августа, хотя ожидалось повысить стоимость уже с первого июля.

По словам Германа Галушко, министра энергетики, правительство рассматривало вариант, по которому среди всех украинцев ожидалось выделить тех, кто потребляет до ста киловатт\час в месяц. Для них тарифный план должен был быть отдельным. Согласно статистики, численность таких пользователей чуть меньше половины от общего количества потребителей электроэнергии — сорок один процент.

На данный момент ведется обсуждение законопроекта, который разделит украинцев на четыре категории по потреблению электроэнергии, и платить они будут по-разному. Вот эти четыре категории:

Те, кто потребляет до ста киловатт в месяц.

Те, кто потребляет от ста до трёхсот киловатт.

Те, кто потребляет от трёхсот до пятисот киловатт.

Те, кто потребляет более пятисот киловатт.

Очевидно, что чем больше потребители потребляют, тем больше они будут платить. Возможно, что для последней категории она составит около трех гривен пятидесяти копеек за киловатт.

В последний раз цена за электроэнергию пересматривалась в начале этого года, и текущий уровень цен был установлен именно тогда. Отметим, что это первое введение единого тарифа с отменой льготных объемов электроэнергии, в то время как ранее определенные объемы электричества, вплоть до девяноста киловатт в месяц, оплачивались дешевле, чем остальные.