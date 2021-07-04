Украинцам пока что не будут повышать стоимость электричества
Как сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на решение Министерства энергетики, недавно было принято решение не повышать стоимость электроэнергии — по крайней мере, на ближайший месяц. Что будет дальше, пока что неизвестно.
Когда и каким образом будут пересмотрены цены
На данный момент в нашей стране действует тариф, по которому украинцы платят по одной гривне и шестьдесят восемь копеек за киловатт. Этот тариф остается в силе в течение ближайшего месяца — вплоть до первого августа, хотя ожидалось повысить стоимость уже с первого июля.
По словам Германа Галушко, министра энергетики, правительство рассматривало вариант, по которому среди всех украинцев ожидалось выделить тех, кто потребляет до ста киловатт\час в месяц. Для них тарифный план должен был быть отдельным. Согласно статистики, численность таких пользователей чуть меньше половины от общего количества потребителей электроэнергии — сорок один процент.
На данный момент ведется обсуждение законопроекта, который разделит украинцев на четыре категории по потреблению электроэнергии, и платить они будут по-разному. Вот эти четыре категории:
- Те, кто потребляет до ста киловатт в месяц.
- Те, кто потребляет от ста до трёхсот киловатт.
- Те, кто потребляет от трёхсот до пятисот киловатт.
- Те, кто потребляет более пятисот киловатт.
Очевидно, что чем больше потребители потребляют, тем больше они будут платить. Возможно, что для последней категории она составит около трех гривен пятидесяти копеек за киловатт.
В последний раз цена за электроэнергию пересматривалась в начале этого года, и текущий уровень цен был установлен именно тогда. Отметим, что это первое введение единого тарифа с отменой льготных объемов электроэнергии, в то время как ранее определенные объемы электричества, вплоть до девяноста киловатт в месяц, оплачивались дешевле, чем остальные.
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