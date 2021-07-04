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Українцям поки що не підвищуватимуть вартість електрики

04.07.2021
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Як повідомляє прес-служба уряду з посиланням на рішення Міністерства енергетики, нещодавно було прийнято рішення не підвищувати вартість електроенергії – принаймні, на найближчий місяць, а що буде в подальшому, поки що невідомо.


Коли будуть переглянуті ціни

На даний момент в нашій країні діє тариф, за яким українці платять по одній гривні і шістдесят вісім копійок за кіловат. Цей тариф залишається в силі протягом найближчого місяця – аж до першого серпня, хоча очікувалося підвищити вартість вже з першого липня.

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За словами Германа Галушко, міністра енергетики, уряд розглядав варіант, за яким серед усіх українців очікувалося виділити тих, хто споживає до ста кіловат \ год на місяць. Для них тарифний план повинен був бути окремим. Згідно статистики, чисельність таких користувачів трохи менше половини від загальної кількості споживачів електроенергії – сорок один відсоток.

На даний момент ведеться обговорення законопроекту, який розділить українців на чотири категорії за споживанням електроенергії, і платити вони будуть по-різному. Ось ці чотири категорії:

  • Ті, хто споживає до ста кіловат в місяць.
  • Ті, хто споживає від ста до трьохсот кіловат.
  • Ті, хто споживає від трьохсот до п’ятисот кіловат.
  • Ті, хто споживає понад п’ятсот кіловат.

Очевидно, що чим більше споживачі споживають, тим більше вони будуть платити. Можливо, що для останньої категорії вона становитиме близько трьох гривень п’ятдесяти копійок за кіловат.

В останній раз ціна за електроенергію переглядалася на початку цього року, і поточний рівень цін був встановлений саме тоді. Відзначимо, що це перше введення єдиного тарифу зі скасуванням пільгових обсягів електроенергії, в той час як раніше певні обсяги електрики, аж до 90 кіловат в місяць, оплачувалися дешевше, ніж інші.

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04.07.2021
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