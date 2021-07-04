Українцям поки що не підвищуватимуть вартість електрики

Як повідомляє прес-служба уряду з посиланням на рішення Міністерства енергетики, нещодавно було прийнято рішення не підвищувати вартість електроенергії – принаймні, на найближчий місяць, а що буде в подальшому, поки що невідомо.





Коли будуть переглянуті ціни

На даний момент в нашій країні діє тариф, за яким українці платять по одній гривні і шістдесят вісім копійок за кіловат. Цей тариф залишається в силі протягом найближчого місяця – аж до першого серпня, хоча очікувалося підвищити вартість вже з першого липня.

За словами Германа Галушко, міністра енергетики, уряд розглядав варіант, за яким серед усіх українців очікувалося виділити тих, хто споживає до ста кіловат \ год на місяць. Для них тарифний план повинен був бути окремим. Згідно статистики, чисельність таких користувачів трохи менше половини від загальної кількості споживачів електроенергії – сорок один відсоток.

На даний момент ведеться обговорення законопроекту, який розділить українців на чотири категорії за споживанням електроенергії, і платити вони будуть по-різному. Ось ці чотири категорії:

Ті, хто споживає до ста кіловат в місяць.

Ті, хто споживає від ста до трьохсот кіловат.

Ті, хто споживає від трьохсот до п’ятисот кіловат.

Ті, хто споживає понад п’ятсот кіловат.

Очевидно, що чим більше споживачі споживають, тим більше вони будуть платити. Можливо, що для останньої категорії вона становитиме близько трьох гривень п’ятдесяти копійок за кіловат.

В останній раз ціна за електроенергію переглядалася на початку цього року, і поточний рівень цін був встановлений саме тоді. Відзначимо, що це перше введення єдиного тарифу зі скасуванням пільгових обсягів електроенергії, в той час як раніше певні обсяги електрики, аж до 90 кіловат в місяць, оплачувалися дешевше, ніж інші.