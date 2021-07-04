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lifecell запустив найкращий інтернет з тисячами гігабайтів

04.07.2021
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Мобільні оператори не стоять на місці – вони розвивають свої послуги, запускаючи нові цікаві тарифні плани. Так, нещодавно відзначився один операторів «великої трійки», а саме lifecell. Починаючи з першого липня, він запустив свій спеціальний тарифний план, в якому є тисячі гігабайтів мобільного інтернету, і це не перебільшення!


Як виглядає тарифний план з тисячами гігабайтів, і як його підключити?

Тарифний план, запущений мобільним оператором lifecell, призначений в першу чергу для стаціонарних користувачів. Мобільний оператор називає його новою пропозицією бездротового домашнього інтернету, призначеною в першу чергу для невеликих населених пунктів. З приватним сектором існує одна серйозна проблема – далеко не всі можуть підключити собі доступний кабельний інтернет, тому що вартість його проведення в приватний сектор набагато вище.

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Тарифний план включає в себе величезну кількість трафіку – цілих 9999 гігабайтів. Ми не помилилися – саме дев’ять терабайт і дев’ятсот дев’яносто дев’ять гігабайт. Використовувати їх ви можете за допомогою бездротових Wi-Fi-модемів. Розмір абонентської плати в тарифі становить сто п’ятдесят гривень за операторський місяць (чотири тижні).

Для того, щоб підключити даний тарифний план, вам необхідно спочатку придбати роутер, в якому він вже підключений. Алгоритм даного підключення досить простий. Ось він в чотирьох словах:

  • Уточніть, чи є в місці підключення 4G-покриття lifecell.
  • Придбайте роутер і оплатіть перший місяць користування послугами.
  • Вставити SIM-карту в роутер.
  • Включити роздачу інтернету і почати ним користуватися.

Даний тарифний план носить назву «Домашній інтернет 4G». За словами мобільного оператора, він орієнтований в першу чергу на тих, хто багато сидить в інтернеті, але з якихось причин не може підключити кабельний інтернет, або ж потребує додаткового джерела доступу до мережі.

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04.07.2021
1 хвилина на прочитання

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