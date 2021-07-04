lifecell запустил лучший интернет с тысячами гигабайт

Мобильные операторы не стоят на месте — они развивают свои услуги, запуская новые интересные тарифные планы. Так, недавно отличился один операторов «большой тройки», а именно lifecell. Начиная с первого июля, он запустил свой специальный тарифный план, в котором есть тысячи гигабайтов мобильного интернета, и это не преувеличение!





Как выглядит тарифный план с тысячами гигабайтов, и как его подключить?

Тарифный план включает, запущенный мобильным оператором lifecell, предназначен в первую очередь для стационарных пользователей. Мобильный оператор называет его новым предложением беспроводного домашнего интернета, предназначенным в первую очередь для небольших населенных пунктов. С частным сектором существует одна серьезная проблема — далеко не все могут подключить себе доступный кабельный интернет, потому что стоимость его проведения в частный сектор гораздо выше.

Тарифный план включает в себя огромное количество трафика — целых 9999 гигабайтов. Мы не опечатались — именно девять терабайт и девятьсот девяносто девять гигабайт. Использовать их вы можете с помощью беспроводных Wi-Fi-модемов. Размер абонентской платы в тарифе составляет сто пятьдесят гривен за операторский месяц (четыре недели).

Для того, чтобы подключить данный тарифный план, вам необходимо вначале приобрести роутер, в котором он уже подключен. Алгоритм данного подключения достаточно прост. Вот он в четырех словах:

Уточните, есть ли в месте подключения 4G-покрытие lifecell.

Приобретите роутер и оплатите первый месяц пользования услугами.

Вставить SIM-карту в роутер.

Включить раздачу интернета и начать им пользоваться.

Данный тарифный план носит название «Домашний интернет 4G». По словам мобильного оператора, он ориентирован в первую очередь на тех, кто много сидит в интернете, но по каким-то причинам не может подключить кабельный интернет, или же нуждается в дополнительном источнике доступа в Сеть.