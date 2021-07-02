Теперь украинцы могут покупать доллары по новым правилам

Национальный банк Украины недавно ввел новые правила для покупки и продажи долларов, а также другой иностранной валюты. Они действительны для всех — как для бизнеса, так и для простых рядовых украинцев. Какими же будут эти новые правила?





Измененные правила: кто может продавать валюту

В первую очередь, в соответствии с новыми правилами, целый ряд учреждений получил право на продажу населению иностранной валюты в наличном виде за безналичные гривны. Для оплаты можно использовать кассы или же специальные платежные терминалы.

Национальный банк Украины также разрешил банкам проводить любые операции с банковскими металлами, как их продажу, так и покупку, с физической поставкой за безналичный расчет в гривне. Данные операции можно проводить как с юридическими, так и с простыми физическими лицами.

В рамках общей политики либерализации норм украинским гражданам также предоставлено больше возможностей в том, что касается инвестиционной деятельности за рубежом. Так, в частности, физические лица, являющиеся резидентами Украины, могут осуществлять данные операции при посредничестве торговцев ценными бумагами, которые также являются резидентами. В ходе данной операции деньги в иностранной валюте могут сначала приходить на текущий счет торговца бумагами, а потом — на счета нерезидентов либо же за границу.

Тем не менее, с другой стороны, Национальный банк Украины сделал более строгими правила финансовых переводов, которые можно осуществлять через украинские банки. Постановление о необходимости ужесточения норм информационной безопасности было принято двадцать девятого мая. Ожидается, что осуществлять операции через «ПриватБанк», «Ощадбанк» и «monobank» теперь будет сложнее.

После того, как изменения вступят в силу, перевести с телефона средства с карты «ПриватБанка» или других украинских финансовых организаций станет немного сложнее, чем раньше — это должно создать дополнительные препятствия для потенциальных мошенников.