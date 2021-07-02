Тепер українці можуть купувати долари за новими правилами

Національний банк України нещодавно ввів нові правила для покупки і продажу доларів, а також іншої іноземної валюти. Вони дійсні для всіх – як для бізнесу, так і для простих пересічних українців. Якими ж будуть ці нові правила?





Змінені правила: хто може продавати валюту

В першу чергу, відповідно до нових правил, цілий ряд установ отримав право на продаж населенню іноземної валюти в готівковому вигляді за безготівкові гривні. Для оплати можна використовувати каси або ж спеціальні платіжні термінали.

Національний банк України також дозволив банкам проводити будь-які операції з банківськими металами, як їхній продаж, так і купівлю, з фізичною поставкою за безготівковий розрахунок у гривні. Дані операції можна проводити як з юридичними, так і з простими фізичними особами.

В рамках загальної політики лібералізації норм українським громадянам також надано більше можливостей в тому, що стосується інвестиційної діяльності за кордоном. Так, зокрема, фізичні особи, які є резидентами України, можуть здійснювати дані операції за посередництвом торговців цінними паперами, які також є резидентами. В ході даної операції гроші в іноземній валюті можуть спочатку приходити на поточний рахунок торговця паперами, а потім – на рахунки нерезидентів або ж за кордон.

Проте, з іншого боку, Національний банк України зробив суворішими правила фінансових переказів, які можна здійснювати через українські банки. Постанова про необхідність посилення норм інформаційної безпеки була прийнята двадцять дев’ятого травня. Очікується, що здійснювати операції через «ПриватБанк», «Ощадбанк» і «monobank» тепер буде складніше.

Після того, щоб зміни вступили в силу, перевести з телефону кошти з карти «ПриватБанку» або інших українських фінансових організацій стане трохи складніше, ніж раніше – це повинно створити додаткові перешкоди для потенційних шахраїв.