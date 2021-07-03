Мільйони пенсіонерів дочекалися підняття пенсії: названі суми

Ні для кого не секрет, що пенсії – одна з найболючіших проблем нашого суспільства. Багато хто скаржиться, що прожити на них абсолютно неможливо. На щастя, зараз мільйони пенсіонерів нарешті дочекалися їх підвищення, і навіть названі суми цих пенсій.





Кому і наскільки підвищать пенсії

Підвищення пенсійних виплат заплановано на липень поточного року, і воно торкнеться майже половини пенсіонерів України – п’ять мільйонів з одинадцяти. Як запевняє прес-служба Міністерства соціальної політики, підвищаться виплати у величезної кількості людей.

Слід зазначити, що, по-перше, на вісімдесят п’ять гривень був підвищений прожитковий мінімум. Якщо до першого липня він становив 1 769 гривень, то зараз він вже буде становити 1854 гривні. Від прожиткового мінімуму відраховуються різні виплати, в тому числі мінімальна пенсія, яка йому ідентична за законом. Отже, пенсія у всіх, хто отримує «мінімалку», також зросте на вісімдесят п’ять гривень.

Також українські пенсіонери отримають підвищення додаткових виплат:

За понаднормовий трудовий стаж,

Учасникам та інвалідам війни

За особливі заслуги перед державою.

Також починаючи з першого липня буде підвищено страхову пенсію одержувачам, яким її призначили в 2019 і 2020 роках. Раніше, слід зазначити, вона не перераховувалася з 2019 року. Надбавка складе сто гривень. Всього заплановано кілька підвищень пенсійних виплат, незважаючи на те, що, як ми писали раніше, частина з них була перенесена на жовтень і листопад через деякі проблеми з грошима в бюджеті.

Згідно з підрахунками Пенсійного фонду, всього в нашій країні станом на початок квітня проживало 11 052 849 одержувачів пенсій. Середній розмір пенсійних виплат становив 3724 гривні та шістдесят п’ять копійок. За останній квартал цей показник виріс на двісті сімнадцять гривень, що відповідає відсотковому збільшенню на 6,2 відсотка.