Сотовый оператор «Vodafone» запустил новую полезную услугу, о которой все очень давно мечтали

Приближается пора отпусков. Для украинцев по мере роста вакцинации становятся доступными все больше и больше стран, а значит, есть смысл помечтать о путешествиях за границу, которые так долго были нам недоступны. И для того, чтобы сделать эти поездки более приятными, сотовый оператор Vodafone запустил новую услугу, крайне полезную для путешественников. Они мечтали о ней очень давно!





Как выглядит услуга, и как ей управлять

Услуга, как несложно догадаться, относится к роумингу. Она носит соответствующее название – «ГигаРоуминг». Услуга позволяет получить гигабайт интернета для связи в роуминге всего за двести пятьдесят гривен. Управлять этой услугой достаточно просто — подключить или отключить ее можно с помощью комбинации *600*40#, а проверить оставшийся пакет — комбинацией *600*41#

Данная услуга доступна для всех абонентов Vodafone вне зависимости от тарифных планов, которыми они пользуются. После того, как вы используете один гигабайт высокоскоростного интернета в рамках услуги «ГигаРоуминг», скорость интернета в роуминге будет ограничена восемью килобитами в секунду, однако тарифицироваться не будет. В дальнейшем услугу «ГигаРоуминг» можно подключить снова или же отключить ее совсем, после чего у вас начнут действовать базовые тарифы в роуминге.

Услуга действует на территории множества стран, в числе которых — все наиболее популярные для украинцев. Детальный список можно посмотреть на странице официального сайта мобильного оператора, посвященной услуге.

Одновременно с услугой «ГигаРоуминг» вы можете подключить и другие услуги для роуминга, например, «Роуминг как дома» или услугу «Неделя разговоров». Некоторые услуги не совместимы с «ГигаРоуминг», и их необходимо отключать, например, «Польша, как дома, в месяц», «Украина онлайн», «ГигаРоуминг Max».

Следует помнить, что список стран, в которых действует услуга, очень большой, но все же конечный, и в тех государствах, которые в него не входят, будут действовать базовые тарифы в роуминге.