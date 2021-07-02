Мобільний оператор «Vodafone» запустив нову корисну послугу, про яку всі дуже давно мріяли

Наближається пора відпусток. Для українців по мірі зростання вакцинації стають доступними все більше і більше країн, а значить, є сенс подумати про подорож за кордон, яка так довго була нам недоступна. І для того, щоб зробити ці поїздки більш приємними, стільниковий оператор Vodafone запустив нову послугу, вкрай корисну для мандрівників. Вони мріяли про неї дуже давно!





Як виглядає послуга, і як нею керувати

Послуга, як нескладно здогадатися, відноситься до роумінгу. Вона носить відповідну назву – «ГігаРоумінг». Послуга дозволяє отримати гігабайт інтернету для зв’язку в роумінгу всього лише за двісті п’ятдесят гривень. Керувати цією послугою досить просто – підключити або відключити її можна за допомогою комбінації *600*40#, а перевірити пакет, що залишився – комбінацією *600*41#

Дана послуга доступна для всіх абонентів Vodafone незалежно від тарифних планів, якими вони користуються. Після того, як ви використаєте один гігабайт високошвидкісного інтернету в рамках послуги «ГігаРоумінг», швидкість інтернету в роумінгу буде обмежена вісьмома кілобітами в секунду, проте тарифікуватися не буде. Надалі послугу «ГігаРоумінг» можна підключити знову або ж відключити її зовсім, після чого у вас почнуть діяти базові тарифи в роумінгу.

Послуга діє на території багатьох країн, в числі яких – всі найбільш популярні для українців. Детальний список можна подивитися на сторінці офіційного сайту мобільного оператора, присвяченій послузі.

Одночасно з послугою «ГігаРоумінг» ви можете підключити й інші послуги для роумінгу, наприклад, «Роумінг як вдома» або послугу «Тиждень розмов». Деякі послуги не сумісні з «ГігаРоумінг», і їх необхідно відключати, наприклад, «Польща, як вдома, в місяць», «Україна онлайн», «ГігаРоумінг Max». Слід пам’ятати, що список країн, в яких діє послуга, дуже великий, але все ж не вичерпує весь світ, і в тих державах, які до нього (до списку – авт.) не входять, будуть діяти базові тарифи в роумінгу.