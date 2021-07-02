Windows 11 може працювати на смартфонах Xiaomi

Напередодні Microsoft представила першу бета-версію нової Windows 11. Ентузіасти не стали втрачати часу дарма і вже встигли встановити систему не тільки на комп’ютери.





Так, вони провели тест-драйв нової ОС на смартфоні. Для цього була використана ARM-версія Windows 11. В якості «піддослідного» виступив флагман Xiaomi 2018 року – Xiaomi Mi 8. На жаль, не обійшлося без проблем – на смартфоні під управлінням свіжої Windows не працює сенсорне управління і USB-порт, повідомляє Gizmochina .

Відзначимо, що це лише тестова версія операційної системи. Можливо, в подальшому Microsoft вирішить цю та інші проблеми, що дозволить перенести новинку як на Mi 8, так і на безліч інших смартфонів з минулого.