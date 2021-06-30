Поживемо – побачимо: в Україні не будуть піднімати пенсії для старших пенсіонерів

Якщо зовсім недавно українських пенсіонерів обрадували новиною про майбутнє підвищення пенсій, то зараз їх, на жаль, розчарували. Найближчим часом пенсії підвищуватися не будуть.





Коли буде нова індексація пенсій?

Зазначимо, що раніше підвищення пенсій для громадян, чий вік перевищує сімдесят п’ять років, було заплановано на перше липня поточного року. Проте, за словами Марини Лазебної, міністра соціальної політики, зараз в уряду не вистачає грошей у державному бюджеті, тому підвищення довелося перенести на перше жовтня. Втім, головне – індексацію пенсій з березня – виконати все-таки вдалося.

За словами Лазебної, починаючи з жовтня, всі українські пенсіонери отримають свої надбавки в розмірі 400 гривень. Після цього вони будуть отримувати їх вже щомісяця без будь-яких зволікань, тобто програма не відміняється, а просто відкладається. Слід зазначити, що за словами міністра, ці виплати не повинні знецінюватися.

З цією метою в нашій країні почнуть проводити обов’язкову щорічну індексацію пенсій. Так, в цьому році надбавка може скласти до одинадцяти відсотків. Пенсіонери можуть отримати тисячу гривень додаткової пенсії і навіть більше.

Також в планах нинішнього Кабінету міністрів – погасити заборгованість по пенсіях всім переселенцям з Донбасу. На даний момент сума боргів перевищує одинадцять мільярдів гривень. Відповідний проект постанови уряду про порядок виплати підготував Пенсійний фонд України.