Почти 14 гривен: стало известно, где в Украине будет самый дорогой газ уже в этом месяце

На днях отечественные компании, осуществляющие поставки газа для населения, опубликовали тарифы на июль. Годовых предложений рост цен не коснулся. Ведь в них установлена фиксированная стоимость ресурса, не подверженная колебаниям рынка. Зато месячные тарифы существенно выросли.





Итак, стоимость голубого топлива, надежно зафиксированная годовыми тарифными планами, стартует со ставки 7,8 грн. Максимальная же цена за кубометр ресурса ни у одного из газовых предприятий не превышает 13,5 грн. Такой диапазон цен полностью совпадает с тарифами двух прошедших месяцев. Средняя же стоимость газа у отечественных компаний – 9 грн за кубометр.

Дешевле всего ресурс можно приобрести у газоснабжающей компании «Агросинтез Трейдинг». Один кубометр по годовому тарифу обойдется в 7,8 грн. Среди других выгодных предложений также тарифы компании «Євода Трейд КП «Луцкводоканал» – 7,88 грн за кубометр, и «Уманьгаз сбыт» – всего 7,89 грн за кубометр. Популярная же сейчас национальная компания «Нафтогаз Украины» продает газ по цене 7,96 грн за «куб».

Между тем почти два десятка компаний продают кубометр ресурса по тарифу от 10 и до 13,5 грн.

Касательно же цен по месячным предложениям, то они в июле вырастут минимум до 7,99 грн. А у некоторых поставщиков даже достигнут отметки в 15,5 грн за куб. м. Правда, минимальную цену на газ в июле предлагают аж 18 компаний. Тогда как предприятие «ТАС Энергия страны» замахнулось на максимальную ставку.

Интересно, что три отечественные компании решили на некоторое время совсем отказаться от тарифов с помесячным регулированием цен. Поставщики ГК «Гелиос», «Закарпатье Энергосбыт» и «Газ АП» уже убрали месячные цены со своих официальных сайтов.

По мнению экспертов, изменение стоимости ресурса в месячных тарифных планах обосновано прежде всего текущей ситуацией на европейском рынке. В свою очередь повышение цен на голубое топливо в Европе является прямым следствием злоупотреблений «Газпрома», который искусственно занижает свои поставки в страны Европы.