4 гривны и больше: украинцев напугали новыми тарифами на свет

Повышение оплаты за свет украинцам уже никак не избежать. Скорее всего тарифы начнут свое движение вверх уже с 1 июля. А цены вырастут ориентировочно на сумму от 1 гривны до 4 грн. Хотя все еще существует вероятность, что переход на новую систему оплаты отложат до 1 августа.





Тем временем во властных кругах пока еще не выбрали единый план, согласно которому украинцы будут платить за электроэнергию в дальнейшем. Сейчас существует три сценария будущей тарификации для населения.

Сценарий №1

По этому сценарию стоимость ресурса для граждан будет следующей:

до 100 кВт*ч – 0,9-1,2 грн;

от 100 до 200 кВт*ч – 1,68 грн;

от 200 до 500 кВт*ч – около 2,3 грн;

потреблено свыше 500 кВт*ч – 3,5 грн.

Сценарий №2

В этом случае цена электроэнергии будет формироваться следующим образом:

потреблено менее 300 кВт*ч – стоимость 1,68 грн;

от 300 до 500 кВт*ч – 3,5 грн;

от 500 кВт*ч и более – 4,3 грн.

Сценарий №3

Последняя схема тарификации предусматривает единую цену для всего населения несмотря на уровень потребления. Стоимость одного киловатта в таком случае будет составлять 2,5 грн за 1 кВт*ч.

Однако существует вероятность, что цену 1,68 грн за киловатт все же оставят для граждан, использующих менее 100 кВт*ч в течение месяца. Этот тариф будет своего рода льготным. Согласно данным, которые обнародовал недавно министр энергетики господин Герман Галущенко, таких социально незащищенных лиц в Украине почти 40%.

Также может быть установлен единый объем льготных киловатт в объеме 100 кВт*ч. До этой цифры на счетчике льготная категория граждан будет платить около 1 грн за киловатт. А за сверхнормированное потребление уже по 2,5 грн за каждый киловатт.

Однако, по данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, это повышение тарифов будет не последним. Постепенно восходящее движение цен на электроэнергию будет продолжаться вплоть до мая 2023 года.