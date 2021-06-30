Украинцам назвали способ сильно сэкономить при оплате за газ

Ни для кого не секрет, что плата за газ — очень болезненная тема для многих украинцев. Тем не менее, существует способ сильно сэкономить — не меньше пятисот кубометров за отопительный сезон, то есть четыре с половиной тысячи гривен.





Как экономить на плате за газ?

Чтобы сэкономить газ, можно просто сменить модель газового котла, к примеру, на конденсационный. К примеру, можно подсчитать, что среднее домохозяйство тратит около двух тысяч кубических метров газа за отопительный сезон. Разница в КПД конденсационного котла и привычного украинцам АОГВ составляет около двадцати пяти процентов, или пятисот кубических метров. Если умножить на девять гривен — среднюю плату с учетом платы за распределение и обслуживание, то получается экономия в четыре с половиной тысячи гривен.

В нашей стране многие используют старые котлы, которые были установлены в девяностые, а то и в восьмидесятые годы. Люди боятся их менять, или даже не понимают, что им можно сэкономить, один раз сменив котел.

Когда вы выбираете газовый котел для своего дома, следует понимать, что они «греют» по-разному — иными словами, если сжечь условный кубический метр газа в разных котлах, то выделится разное количество тепла. Атмосферные котлы в этом плане самые плохие, турбированные — немного лучше, но все еще недостаточно хороши по современным меркам. В то же время конденсационные котлы отличаются наибольшим коэффициентом полезного действия среди всех.

Также отметим, что теперь вы можете выбрать себе самостоятельно поставщика газа, чьи цены будут вас устраивать больше всего. Это можно сделать в приложении «Приват24», от вас требуется только указать необходимые данные. Как это сделать, мы писали в одной из наших предыдущих статей.