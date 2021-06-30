Українцям назвали спосіб сильно заощадити при оплаті за газ

Ні для кого не секрет, що плата за газ – дуже болюча тема для багатьох українців. Проте, існує спосіб сильно заощадити – не менше п’ятисот кубометрів за опалювальний сезон, тобто чотири з половиною тисячі гривень.





Як економити на платі за газ?

Щоб заощадити газ, можна просто змінити модель газового котла, наприклад, на конденсаційний. Можна підрахувати, що середнє домогосподарство витрачає близько двох тисяч кубічних метрів газу за опалювальний сезон. Різниця в КПД конденсаційного котла і звичного українцям АОГВ становить близько двадцяти п’яти відсотків, або п’ятисот кубічних метрів. Якщо помножити на дев’ять гривень – середню плату з урахуванням плати за розподіл і обслуговування, то виходить економія в чотири з половиною тисячі гривень.

У нашій країні багато хто використовує старі котли, які були встановлені в дев’яності, а то і в вісімдесяті роки. Люди бояться їх міняти, або навіть не розуміють, що їм можна заощадити, один раз помінявши котел.

Коли ви вибираєте газовий котел для свого будинку, слід розуміти, що вони «гріють» по-різному – іншими словами, якщо спалити умовний кубічний метр газу в різних котлах, то виділиться різна кількість тепла. Атмосферні котли в цьому плані найгірші, турбовані – трохи краще, але все ще недостатньо якісні за сучасними мірками. У той же час конденсаційні котли відрізняються найбільшим коефіцієнтом корисної дії серед усіх.

Також відзначимо, що тепер ви можете вибрати собі самостійно постачальника газу, чиї ціни будуть вас влаштовувати найбільше. Це можна зробити в додатку «Приват24», від вас вимагається тільки вказати необхідні дані. Як це зробити, ми писали в одній з наших попередніх статей.