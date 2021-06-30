Цю категорію українців штрафуватимуть за використання банківських карт

Як повідомляє Державна податкова служба, існує одна категорія населення, якій заборонено використовувати карти фізичних осіб з певними цілями. За це будуть штрафувати.





Кому не можна користуватися картками фізичних осіб і чому

Підприємці не мають права приймати оплату за товари та послуги на карткові рахунки фізичних осіб. Це є порушенням чинного податкового законодавства, повідомляє Державна податкова служба. Проблема в тому, що українці при цьому не реєструються як суб’єкти господарювання, а їх доходи виходять неврахованими. З них не виплачуються податки, збори, обов’язкові платежі.

Також податкова служба звертає увагу, що кошти, отримані таким чином, можуть застосовуватися для придбання контрафактних товарів, «чорних» заробітних плат, що виплачуються в конвертах, та інших порушень.

Фактично все перераховане є злочином в економічній сфері, за який покладається значний штраф – близько 85 тисяч гривень. Також згадується, що держава має право повністю конфіскувати як виготовлену продукцію, так і засоби її виробництва. Підлягають конфіскації також сировина та гроші, які були отримані в результаті подібного злочину.

У разі, якщо ви збираєтеся вести підприємницьку діяльність, вам необхідно офіційно оформитися і отримати бізнес-картку від банку, який ви вибрали для себе. Що стосується споживачів, то їм також має сенс уточнювати, кому і на яку карту вони переводять свої гроші в якості оплати за послуги і товари. Адже в разі переводів на карту фізичної особи вони діють на свій власний страх і ризик, не отримуючи жодних гарантій і прав, захищених законом.