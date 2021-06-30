Эту категорию украинцев будут штрафовать за использование банковских карт

Как сообщает Государственная налоговая служба, существует одна категория населения, которой запрещено использовать карты физических лиц с определенными целями. За это будут штрафовать.





Кому нельзя пользоваться карточками физических лиц и почему

Предприниматели не имеют право принимать оплату за товары и услуги на карточные счета физических лиц. Это является нарушением действующего налогового законодательства, сообщает Государственная налоговая служба. Проблема в том, что украинцы при этом не регистрируются в качестве субъектов хозяйствования, а их доходы получаются неучтенными. С них не выплачиваются налоги, сборы, обязательные платежи.

Также налоговая служба обращает внимание, что средства, полученные таким образом, могут применяться для получения контрафактных товаров, «черных» заработных плат, выплачиваемых в конвертах, и других нарушений.

Фактически все перечисленное является преступлением в экономической сфере, за которое полагается значительный штраф — порядка восьмидесяти пяти тысяч гривен. Также упоминается, что государство имеет право полностью конфисковать как изготовленную продукцию, так и средства ее производства. Подлежат конфискации также сырье и деньги, которые были получены в результате подобного преступления.

В случае, если вы собираетесь вести предпринимательскую деятельность, вам необходимо официально оформиться и получить бизнес-карту от банка, который вы выбрали для себя. Что касается потребителей, то им также имеет смысл уточнять, кому и на какую карту они переводят свои деньги в качестве оплаты за услуги и товары. Ведь в случае переводов на карту физического лица они действуют на свой собственный страх и риск, не получая никаких гарантий и прав, защищенных законом.