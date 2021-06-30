Мобільний оператор «Київстар» запустив відмінний новий тарифний план, про який всі дуже давно мріяли

Стільниковий оператор «Київстар», як правило, відомий в першу чергу високою якістю зв’язку і великою кількістю послуг в тарифних планах. При цьому тарифи у нього досить дорогі. Втім, останнім часом почало з’являтися багато прекрасних винятків – дешевих тарифних планів, про які всі мріяли вже дуже давно.





Що можна отримати в рамках нового тарифу

Даний тарифний план є контрактним, і це вже само по собі є значною перевагою, адже ви можете платити відразу за кілька номерів, закріплених на вашому особовому рахунку, і користуватися іншими привілеями. Крім цього, ви також будете отримувати повний набір послуг, який виглядає наступним чином:

Повністю безлімітний мобільний інтернет на максимальній швидкості з доступних.

Повністю безлімітні дзвінки всередині мобільної мережі Київстар.

Пакет для дзвінків на номери інших мобільних операторів в нашій країні, на стаціонарні номери і на закордонні мобільні номери Італії, Польщі, Росії, Німеччини та Чехії – сто вісімдесят хвилин.

Пакет на сто вісімдесят СМС-повідомлень на всі мобільні мережі України.

За такий обсяг послуг абонентська плата в двісті двадцять п’ять гривень в місяць, яка стягується в даному тарифному плані, зовсім не висока. Більш того, з послугою «Простий старт» ви отримуєте просто колосальну знижку – протягом перших трьох місяців ви будете платити всього сто гривень за місяць!

Назва тарифного плану – «Smart +». Оскільки він є контрактним, то підключити його можна тільки в магазині мобільного оператора «Київстар», не забувши документи, необхідні для підписання договору, тобто паспорт та ідентифікаційний код. Ви також можете перевести свій номер від іншого оператора в систему «Київстар» за спрощеною моделі, що вкрай корисно і вигідно.