Доставки мало: украинцам придет еще одна бумажка за газ

Как недавно сообщил Андрей Никончук, руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью, украинцы могут начать получать третьи бумажки за газ, как будто тех платежек, что уже есть сейчас, недостаточно. Теперь украинцам придется оплачивать не только доставку, но и ремонтные работы в случае возникновения неисправностей и неполадок в газовой сети.





Когда и при каких обстоятельствах придется платить

Как сообщают эксперты, стоимость обслуживания сетей должен определить Кабинет министров Украины. Изменения в законе выглядят таким образом, что обслуживание внутридомовых сетей теперь возложена на субъект распределения газа, т. е. на компании, обслуживающие внешнедомовые сети. Теперь они будут выставлять счета за ремонт потребителям, то есть владельцам домов, куда проведен газ. В случае, если стоимость такой услуги не устроит потребителя, то он может выбрать другую компанию, однако следует понимать, что там тоже придется платить.

На данный момент сложно предполагать, какими будут платежки за ремонт. Скорее всего, они будут рассчитываться по определенной формуле, аналогично тому, как сейчас за распределение платят в зависимости от того, какой объем был потреблен в прошлом году. Однако все дома и сети отличаются друг от друга, потому «привязаться» к конкретным цифрам очень сложно.

До изменения законов стоимость обслуживания сетей и их ремонта в случае непредвиденных обстоятельств входила в тарифные планы ЖЭК-ов. На данный момент ЖЭК-и больше этим не занимаются, и на протяжении некоторого времени было не совсем понятно, чья вообще это сфера ответственности, хотя бы теоретически. Все изменилось начиная с первого мая, когда вступил в действие закон номер 1060, в соответствии с котором пользователи газовых услуг как из многоквартирных, так и из частных домов переводятся на индивидуальные договора с поставщиками услуг, в том числе и теми, что обслуживают внутридомовые системы.