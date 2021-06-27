Краще сидіти вдома: знаки зодіаку, для яких наступний тиждень буде катастрофою

Іноді зірки сприяють певним знакам Зодіаку, а іноді – зовсім навпаки. Тому для того, щоб знати, які дні будуть для вас несприятливими, щоб не робити ніяких важливих справ, дуже важливо і корисно. Так, наступний тиждень буде дуже неприємною для чотирьох знаків Зодіаку. Якщо немає необхідності – краще посидіти вдома, в теплі і безпеці!





Яким знакам може не пощастити

В першу чергу, наступний тиждень буде складним для Тельців. Фахівці з астрології радять їм стежити за тим, що вони говорять і як їх розуміють оточуючі. Існує висока ймовірність того, що оточуючі можуть неправильно зрозуміти або не розчути. Це, в свою чергу, загрожує подальшими проблемами в спілкуванні, сварками, а то і більш серйозними проблемами, якщо непорозуміння виникне з начальством або представниками влади.

Левам слід згадати про особисті кордони, правила і про те, що іноді слід вміти сказати «ні». На роботі або ж у родині вас можуть «навантажити» надмірною кількістю роботи або покласти додаткові обов’язки. При цьому на роботі ці обов’язки, швидше за все, не будуть додатково оплачені, а за її межами про вашу допомогу швидко забудуть.

Терезам слід бути готовими до можливого порушення планів на майбутнє і до змін в звичному, розміреному ході життя. Краще за все не боротися – це викличе тільки додаткове розчарування і роздратування, і до того ж не залишить вам сил для майбутнього, більш сприятливого періоду. Просто «пливіть за течією» і постарайтеся змиритися і пристосуватися.

Скорпіони можуть помітити, що час ніби зупинився, і нічого не відбувається. Це може бути пов’язано з іншими людьми, від яких залежить ваша робота. Наприклад, якщо ви разом зі співробітниками працюєте над якимось проектом, вони можуть загальмувати його і зірвати терміни, а ви нічим не зможете їм перешкодити.