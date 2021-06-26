Умножьте на два: украинцев напугали новыми тарифами уже в этом году

Недавно Кабинет министров обнародовал прогноз на ближайшие 3 года в отношении экономического и социального развития Украины. В том числе в нем содержатся и данные по росту тарифов за коммунальные услуги в указанный период. Причем первое подорожание, как указано в документе, состоится уже в текущем году.





Насколько увеличатся суммы в платежках?

По плану Кабмина средний рост стоимости коммунальных услуг будет составлять около 5-10% ежегодно. Но эксперты в области жилищно-коммунального хозяйства считают такие ожидания правительства необоснованными.

В своем прогнозе министры прописали немало стоимостных нововведений. В частности, они планируют углубленную модернизацию коммунальных сетей и повышение зарплаты работникам ЖКХ. Такие амбициозные планы требуют немало средств. Чтобы воплотить их в жизнь, нужно будет повышать тарифы чуть ли не на 20% ежегодно.

Именно капитальный ремонт инфраструктуры ЖКХ будет непосредственным образом влиять на суммы в наших платежках за газ, горячую воду и другие услуги. Ведь до 85% водо- и газоснабжающих сетей требуют ремонта и модернизации.

А что там с ценой газа?

Согласно последним данным газ подорожает уже через месяц, и будет стоить украинцам около 17-20 грн за куб. м. Конечно на рост тарифов серьезное влияние будет оказывать и цена ресурса на Европейском рынке, от которой напрямую зависит его стоимость в Украине.

Обещанные властью компенсации теплокоммунэнерго, которые должны были покрыть разницу в цене газа, похоже выплачивать никто не собирается. Актуальная же оптовая стоимость голубого топлива выросла за последние месяцы уже чуть ли не на 30%.

Поэтому долги ТКЭ все растут и похоже скоро их придется покрывать из карманов граждан. Если тенденция к росту цены газа в Европе в ближайшее время не изменится, к отопительному сезону нам стоит ждать повышения минимум на 30%.