Vodafone запустил множество летних акций, от которых абоненты просто без ума

Приближается лето, пора отпусков, а значит, мобильные операторы ищут, чем бы порадовать своих абонентов. К примеру, мобильный оператор Vodafone запустил множество отличных акций, которые, без сомнения, оставят множество людей в полном восторге!





Летние предложения от Vodafone

Многие страны открывают границы, а значит, украинцы вскоре снова смогут путешествовать по зарубежным странам. Именно для этого были запущены такие услуги для пользователей интернета, как «ГигаРоуминг», в котором вы сможете получить за двести пятьдесят гривен гигабайт интернета на неделю, а также «ГигаРоуминг Max», в которой вы можете получить три гигабайта за шестьсот пятьдесят гривен на десять дней. Наконец, действуют и такие предложения, как «Роуминг как дома», в котором увеличили объем интернета до четырехсот мегабайтов. Запущена также услуга «Неделя разговоров», которая поможет вам получить тридцать минут звонков за девяносто гривен на неделю.

Для детей, или, вернее, для ответственных родителей, введена услуга «Безопасные каникулы. Умные часы для ребенка». В ее рамках вы можете получить для детских смарт-часов специальный тарифный план Vodafone Device M, в котором вы за сто гривен в месяц получаете десять гигабайтов интернета. Этот тарифный план, как несложно догадаться, предназначен в первую очередь для гаджетов, а не для звонков. Вы также можете в качестве более дешевой альтернативы подключить пакет Vodafone Device S за пятьдесят гривен в месяц. Вы получите пятьсот мегабайтов интернета и пятьдесят минут звонков на все сети нашей страны.

Интересно, что в магазинах мобильного оператора можно теперь приобрести детские электросамокаты всего за шесть с половиной тысяч гривен. За двадцать восемь тысяч можно купить и «взрослый» вариант.

Наконец, по-прежнему действует акция «Музыка нон-стоп», в рамках которой вы можете на протяжении целых трех месяца бесплатно пользоваться не только услугой Vodafone Video Pass, но и подпиской YouTube Premium.