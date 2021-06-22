«Київстар» продовжив свою найкращу акцію: абоненти в захваті

Що може бути кращим за прекрасні акції від мобільних операторів? Напевно, тільки їх повторний запуск, коли абоненти знову можуть скористатися чудовими пропозиціями, які колись привели їх в таке захоплення! Саме так, здається, міркує «Київстар», який повернув свою торішню акцію, продовживши її на найближчі півтора місяці.





Нова-стара акція: які її умови

Торішня акція «Щасливий день» від мобільного оператора «Київстар» була додатково продовжена аж до кінця липня. Дана акція дозволяє абонентам отримати безлімітні дзвінки всередині мережі, а також повністю безлімітний мобільний інтернет, навіть якщо у вас не було раніше ніяких грошей на рахунку, і ви не змогли продовжити пакетні гігабайти і дзвінки. Користуватися цією акцією можна раз в тиждень, навіть при відсутності будь-яких грошей на рахунку. Про популярність даної послуги красномовно говорить вже той факт, що нею в минулому році скористалися, за статистикою, понад чотири мільйони осіб.

На літо у мобільного оператора діють і інші акції. Зокрема, зараз багатьом абонентам «Київстар» пропонує знижки на послуги партнерів і товари за користування додатком «Мій Київстар». В даний момент діють знижки на замовлення в популярному сервісі Glovo, а також на товари, що продаються в магазині Moyo. За словами мобільного оператора «Київстар», найближчим часом будуть запущені і інші, нові акції з партнерами компанії. Про це будуть повідомляти за допомогою мобільного додатку.

Нарешті, ще з початку червня мобільним оператором була запущена ще одна акція. В її рамках, якщо ви купуєте смартфон в будь-якому з магазинів «Київстар», то отримуєте право на три місяці безкоштовного використання пакету телебачення «Сімейний». Він дозволяє вам отримати доступ до перегляду двохсот шістдесяти семи каналів, а також до інших послуг. Вартість даного пакета послуг в нормі становить двісті шістнадцять гривень на місяць.