Vodafone запустив безліч літніх акцій, від яких абоненти просто без розуму

Наближається літо, пора відпусток, а значить, мобільні оператори шукають, чим би порадувати своїх абонентів. Наприклад, мобільний оператор Vodafone запустив безліч відмінних акцій, які, без сумніву, залишать безліч людей в повному захваті!





Літні пропозиції від Vodafone

Багато країн відкривають кордони, а значить, українці незабаром знову зможуть подорожувати по закордонних країнах. Саме для цього були запущені такі послуги для користувачів інтернету, як «ГігаРоумінг», в якому ви зможете отримати за двісті п’ятдесят гривень гігабайт інтернету на тиждень, а також «ГігаРоумінг Max», в якій ви можете отримати три гігабайти за шістсот п’ятдесят гривень на десять днів. Нарешті, діють і такі пропозиції, як «Роумінг як вдома», в якому збільшили обсяг інтернету до чотириста мегабайтів. Запущена також послуга «Тиждень розмов», яка допоможе вам отримати тридцять хвилин дзвінків за дев’яносто гривень на тиждень.

Для дітей, або, вірніше, для відповідальних батьків, введена послуга «Безпечні канікули. Розумний годинник для дитини». В її рамках ви можете отримати для дитячих смарт-годинників спеціальний тарифний план Vodafone Device M, в якому ви за сто гривень на місяць отримуєте десять гігабайтів інтернету. Цей тарифний план, як нескладно здогадатися, призначений в першу чергу для гаджетів, а не для дзвінків. Ви також можете в якості більш дешевої альтернативи підключити пакет Vodafone Device S за п’ятдесят гривень на місяць. Ви отримаєте п’ятсот мегабайтів інтернету і п’ятдесят хвилин дзвінків на всі мережі нашої країни.

Цікаво, що в магазинах мобільного оператора можна тепер придбати дитячі електросамокати всього за шість з половиною тисяч гривень. За двадцять вісім тисяч можна купити і «дорослий» варіант.

Нарешті, як і раніше діє акція «Музика нон-стоп», в рамках якої ви можете протягом цілих трьох місяці безкоштовно користуватися не тільки послугою Vodafone Video Pass, але і підпискою YouTube Premium.