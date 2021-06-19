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Правила изменились: “Ощадбанк”, “ПриватБанк” и “Monobank” ввели новшество

Теперь переводить средства с карты на карту будет гораздо сложнее.

19.06.2021
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Национальный банк Украины принял решение изменить требования к транзакциям между счетами клиентов. Поэтому процедура перевода средств, даже если речь идет о небольшой сумме, несколько усложнится.


Изменения в правилах коснутся всех банков Украины, в том числе крупнейших финучреждений – «ПриватБанка», «Ощадбанка», а также «Monobank». В НБУ уверены, что изменения в системе просто необходимы для обеспечения безопасности клиентов от кибер-мошенников.

Как теперь можно будет перечислить средства?

Клиенту, который желает сделать денежный перевод на личный счет другого лица, нужно выполнить следующий порядок действий:

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  • в персональном онлайн-кабинете банка активировать соответствующую заявку на перевод средств;
  • получить код и ввести его в качестве подтверждения финансовой операции;
  • в случае правильного и своевременного ввода пароля сумма будет перечислена на указанный счет получателя.

Казалось бы существенных изменений не произошло. Ведь в Украине сейчас также действует похожая система защиты финопераций. Но суть изменений заключается прежде всего в сложности кода. Новые комбинации для верификации транзакций будут содержать не менее 8 символов и состоять из знаков разного регистра. Естественно, пароль будет одноразовым. К тому же его нужно будет использовать в течение 10 минут. Иначе клиент будет вынужден повторить попытку для получения следующего кода.

В каких банках будет действовать новая система?

В Национальном банке уверены – обновленная система значительно усложнит деятельность злоумышленников. Именно поэтому требование изменить условия перевода средств касается всех украинских банков, без каких-либо исключений.

Руководство некоторых финучреждений не сразу согласилось на такие существенные изменения. Аргументов «против» у отечественных банков немало. В первую очередь они заботятся о реакции постоянных клиентов. Ведь лицам, часто совершающим транзакции между счетами, новая система таки добавит хлопот. К тому же внедрение новой технологии будет стоить немалых средств, а для маленьких банков это решающий фактор.

Однако спор с Нацбанком – «дорогое удовольствие». За нарушение обновленного регламента финансовым учреждениям будут угрожать немалые штрафы.

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19.06.2021
8 258 1 хвилина на прочитання

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