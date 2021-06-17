Найдена 1 гривна, за которую может получить 30 тысяч каждый желающий

Государственные монеты, выпускавшиеся в первые годы независимости Украины, пользуются большим спросом среди коллекционеров и нумизматов. Причина такого явления вполне понятна. В начале 90-х был выпущен ряд денежных знаков, имевших небольшие тиражи. Найти их сейчас нелегко, а следовательно и стоят они немало.





Одной из таких уникальных денежных единиц является латунная монета номиналом 1 гривна, которая была выпущена в 1992 году. Именно она в последнее время наделала много шума на украинских аукционах. Сейчас за такую копейку могут заплатить от 15 до 30 тыс. гривен, то есть почти 1 тыс. евро.

Главной особенностью монеты является гладкий кант (ребро), без надписей или насечек. Если же на ребре монеты содержится надпись 1992, за нее уже не заплатят такую большую сумму. Однако ее все равно можно довольно выгодно продать.

Изготовлен раритет с металла 1.1 ААХ (светлая латунь). Шрифт монеты должен быть плоским, а размер штампа – равным 24,5-25 миллиметрам. Гладкий кант монеты должен быть к тому же довольно узким. Есть и требования к виду трезубца на лицевой стороне денежного знака – средний его зубчик выглядит чуть более заостренным, чем на других монетах.

Денежную единицу, которая полностью соответствует всем указанным параметрам, будет несложно продать за солидную сумму. На профильных сайтах для нумизматов за нее точно дадут не менее 30 тыс. грн. Что касается обычных маркетплейсов, как например OLX, – более, чем на 15 тыс. гривен рассчитывать не стоит.

Лучшим вариантом выгодной продажи монеты станет, конечно же, интернет аукцион. Там конечная цена монеты может даже превысить сумму в 30 тыс. грн. К примеру, недавно на одном из таких ресурсов 1 гривну 1992 года продали аж за 31 114 гривен. Торговалось за уникальный экземпляр около полусотни покупателей.