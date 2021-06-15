Сотовый оператор Vodafone запустил лучшую услугу, о которой все давно мечтали

Существует множество причин, по которым можно забыть пополнить счет. При этом перспектива остаться без связи и интернета, конечно, мало кого прельщает, поэтому многие украинцы мечтали об услуге, которая позволит получить некоторое количество интернета и звонков полностью бесплатно. Именно такую услугу наконец-то запустил мобильный оператор Vodafone.





Каковы условия данной услуги

В рамках услуги, которая носит название «День без турбот», вы можете получить пять гигабайтов мобильного интернета на сутки. Также она позволяет вам получить безлимитные звонки внутри сети Vodafone и тридцать минут на звонки по всей Украине. Чтобы подключить данную услугу, вы можете либо ввести комбинацию *101*888#, либо же просто нажать «Подключить услугу» на официальном сайте мобильного оператора. Услуга подключается полностью бесплатно, но на счету нужно иметь хотя бы две копейки.

Услуга начинает действовать сразу же после того, как вы получаете СМС-сообщение о ее подключении, и действует двадцать четыре часа. Снова воспользоваться ею вы сможете через неделю.

Подключить данную услугу могут абоненты Vodafone, пользующиеся основными тарифными планами предоплаты или контракта. Детальный список этих тарифных планов вы можете посмотреть на официальном сайте данного мобильного оператора.

Также среди новых акций Vodafone есть так называемая «Музыка нон-стоп». В рамках данной акции вы можете полностью бесплатно получить три месяца подписки YouTube Premium. Помимо всех прочих ее преимуществ, вы также будете получать и YouTube Music Premium. Более того, вы получите и полностью бесплатное пользование Vodafone Video PASS. Она предлагает полностью безлимитное использование ряда приложений — они не будут учитываться в пакетных гигабайтах, и даже если они закончатся, вы сможете и дальше смотреть видео и слушать музыку.