Мобільний оператор Vodafone запустив найкращу послугу, яку всі давно чекали

Існує безліч причин, за якими можна забути поповнити рахунок. При цьому перспектива залишитися без зв’язку та інтернету, звичайно, мало кого приваблює, тому багато українців мріяли про послугу, яка дозволить отримати деяку кількість інтернету і дзвінків повністю безкоштовно. Саме таку послугу нарешті і запустив мобільний оператор Vodafone.





Які умови даної послуги?

В рамках послуги, яка носить назву «День без турбот», ви можете отримати п’ять гігабайтів мобільного інтернету на добу. Також вона дозволяє вам отримати безлімітні дзвінки всередині мережі Vodafone і тридцять хвилин на дзвінки по всій Україні. Щоб підключити дану послугу, ви можете або ввести комбінацію *101*888#, або ж просто натиснути «Підключити послугу» на офіційному сайті мобільного оператора. Послуга підключається повністю безкоштовно, але на рахунку треба мати хоча б дві копійки.

Послуга починає діяти одразу ж після того, як ви отримаєте СМС-повідомлення про її підключення, і діє двадцять чотири години. Знову скористатися нею ви зможете через тиждень.

Підключити дану послугу можуть абоненти Vodafone, що користуються основними тарифними планами передоплати або контракту. Детальний список цих тарифних планів ви можете подивитися на офіційному сайті даного мобільного оператора.

Також серед нових акцій Vodafone є так звана «Музика нон-стоп». В рамках даної акції ви можете повністю безкоштовно отримати три місяці підписки YouTube Premium. Крім всіх інших її переваг, ви також отримаєте доступ до YouTube Music Premium. Більше того, ви отримаєте і повністю безкоштовне користування Vodafone Video PASS. Акція пропонує повністю безлімітне використання ряду додатків – вони не будуть враховуватися у пакетних гігабайтах, і навіть якщо вони закінчаться, ви зможете і далі дивитися відео і слухати музику.