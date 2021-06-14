ПриватБанк блокує картки українців через Нову Пошту

Сервіс одного з найпопулярніших банків України вже не вперше дає привід для негативних коментарів у мережі. Цього разу неприємність сталася із клієнткою, що намагалася оплатити послуги Нової Пошти з рахунку ПриватБанку.





Про те, що трапилося, жінка розповіла у коментарі на сайті Мінфіну. Вона саме оплачувала рахунок за послуги Нової Пошти. Потрібна сума виявилася більшою, ніж інтернет-ліміт її картки. Розцінивши таку операцію як підозрілу, банк, не проводячи додаткову процедуру ініціалізації, просто заблокував картки та фінансовий номер клієнтки.

Додзвонитися до служби підтримки без фінансового номера було складно. Отож клієнтка спілкувалася із працівниками банку у чаті. Щоб відновити доступ принаймні до однієї картки, жінці довелося близько години листуватися зі службою підтримки ПриватБанку. Щодо фінансового номера, то для його розблокування потрібно було скористатися терміналом або ж навідатися до відділення банку.

До всього виявилося, що серед заблокованих банком карток була й картка «Юніора», якою користується син громадянки. А її відновити можна лише з Приват24 хлопчика, або шляхом здійснення дзвінка з його номеру телефону.

У кінці свого гнівного коментаря жінка констатувала, що це вже далеко не перша її «пригода» з фінустановою, і вона, при нагоді, із задоволенням змінить банк.

Представники банку, відповідаючи на коментар, запевнили жінку, що такі заходи покликані убезпечити рахунки клієнтів. Отож, ПриватБанк діяв виключно у її інтересах.