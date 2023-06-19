Вибір мікрофона для ведення відеоблогу або стріму

Для запису якісного відеорепортажу, сюжету або ведення прямої трансляції, потрібен сучасний мікрофон, який забезпечить гарне звучання не лише диктора, але і його співрозмовника. Якщо цей контент використовується для власного блогу в Ютуб, Інстаграм чи інших платформах, якість – перше, про що треба подбати. Судячи із досвіду багатьох блогерів, вбудовані мікрофони не дають змоги записати якісні звукові доріжки.

Про якість зображення також потрібно поміркувати заздалегідь, тому деякі початківці витрачають більше грошей на відеообладнання. Але, без виразного мовлення, контент скоріш віджене глядачів, ніж збільшить їхню кількість. Тож, обирати мікрофон і камеру треба одночасно, а тоді купувати їх єдиним комплектом. А, щоб здобути необхідний бюджет на обладнання, можна використовувати слоти онлайн від провідних провайдерів.

Базовим рішенням для професійних блогерів, журналістів або лідерів думок вважається незалежна зовнішня станція. Автономна модель здатна добре вловлювати голос та робити подавлення шуму. При цьому, подібні пристрої мають більше доступних налаштувань.

Огляд популярних пристроїв для запису відео та прямих ефірів

В першу чергу, можна звернути увагу на мікрофон Кінгстон HyperX Quadcast із якісним та чистим звуком (діапазон частот – 20 000 Гц, чутливість – 36 дБ). Його можливо під’єднати до настільного ПК або ноутбука будь-якого виробника, а звучання – сподобається навіть власникам домашніх студій звукозапису. Також, вести стріми або відео блоги можливо за допомогою:

Сінхайзер Епос Б20 (сумісний із багатьма пристроями, включно зі смартфонами та ігровими консолями ПС4). Це потужний пристрій універсального типу, який працює у кількох режимах: соло, колективне обговорення або геймерський стрім з усією командою;

Райзер Сирена Мини Блек (Razer Seiren Mini Black) – проста настільна модель, що підійде блогерам-початківцям;

Cougar Скрімер-Х – професійний варіант, що підійде у багатьох галузях, включно із блогінгом та студійним записом вокалу.

Також, непоганий варіант для новачків та професіоналів – BOYA BY-PM500. Він працює, як для одинарної роботи над аудіодоріжками, так і проведення ефіру з кількома учасниками. А, завдяки зручному кабелю Type-C, мікрофон можна під’єднати до будь-якого приладу, що має звичайний USB-порт.

На що звертати увагу, обираючи мікрофон для чіткого аудіопотоку

По-перше, варто звернути увагу на спрямованість звуку, яка може бути трьох типів: коло, вісімка або кардіоїда. Перша підійде для блогерів, які висвітлюють різні туристичні напрямки (звук записується з усіх сторін). Другий варіант ідеальний для діалогів з одним співрозмовником у затишній атмосфері. А, третій – підійде для індивідуальних виступів.

По-друге, потрібно визначитися із видом живлення: фантомним або акумуляторним. У першому випадку, мікрофон не матиме автономного джерела підзарядки, а другому – матиме. Мікрофон з батареєю є кращим варіантом, якщо він постійно співпрацює з бездротовим обладнанням.

Попри це, важливо враховувати діапазон частот, тип з’єднання, рівень звукового тиску та додаткові опції. Щодо останніх, це: наявність фільтра низьких частот, тимчасове вимкнення пристрою під час стріму, приглушення звуку та стереозапис. Якщо, необхідні функції визначені, залишається налаштувати фільтр, обрати мікрофон під актуальні потреби та починати ефіри.