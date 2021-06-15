Сотовый оператор «Киевстар» запустил новый тарифный план, о котором все мечтали больше 20 лет

Недавно сотовый оператор «Киевстар» запустил свой новый тарифный план. О чем-то похожем его абоненты, кажется, мечтали больше двадцати лет существования общедоступной мобильной связи: ведь он позволяет оплатить сразу несколько услуг наравне с мобильной связью!





Чем новый тарифный план отличается от прочих?

В состав нового тарифного плана от «Киевстар» входят абсолютно все услуги, которые могут быть интересны любому абоненту мобильного оператора. Вот что вы можете получить в рамках данного тарифа:

Безлимитные звонки внутри сети.

Пакет на звонки на номера других операторов — сто восемьдесят минут. Он действителен также для звонков на номера Италии, Польши, России, Чехии, Германии.

Полный безлимит для мобильного интернета.

Помимо мобильной связи, данный тарифный план включает также еще две услуги — это, во-первых, полностью безлимитный мобильный интернет, а во-вторых, услугу телевидения «Киевстар ТВ», в рамках которой вы можете просматривать до двухсот каналов. Абонентская плата составляет триста пятьдесят гривен в месяц, однако поначалу вам будет предоставлена скидка в размере пятидесяти гривен. Это недорого с учетом того, что вы оплачиваете три услуги сразу — по отдельности цена получится больше.

Название данного тарифного плана — «Всё вместе Выгодный + ТВ». Перейти на него достаточно просто. Вы можете либо позвонить по номеру 477*1 и следовать инструкциям оператора, либо же попросту воспользоваться мобильным приложением для смартфонов «Мой Киевстар».

Как мы писали ранее, Киевстар также запустил невероятно полезную услугу «Суперопределитель номера». Если вы ее подключите, то все номера, которые пользуются услугой «Анти-определитель номера», не будут для вас скрываться. Вы увидите номера в стандартом международном формате, если его нет в вашем списке контактов, или же под именем, которым у вас записан этот контакт. Оператор гарантирует, что со всеми его номерами она работает абсолютно корректно.