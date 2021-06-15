Мобільний оператор «Київстар» запустив новий тарифний план, про який всі мріяли більше 20 років

Нещодавно оператор мобільного зв’язку «Київстар» запустив свій новий тарифний план. Про щось схоже його абоненти, здається, мріяли більше двадцяти років існування загальнодоступного мобільного зв’язку: адже він дозволяє оплатити одразу кілька послуг нарівні з мобільним зв’язком.





Чим новий тарифний план відрізняється від інших?

До складу нового тарифного плану від «Київстар» входять абсолютно всі послуги, які можуть бути цікаві будь-якому абоненту мобільного оператора. Ось що ви можете отримати в рамках даного тарифу:

Безлімітні дзвінки всередині мережі.

Пакет на дзвінки на номери інших операторів – сто вісімдесят хвилин. Він дійсний також для дзвінків на номери Італії, Польщі, Росії, Чехії, Німеччини.

Повний безліміт для мобільного інтернету.

Крім мобільного зв’язку, даний тарифний план включає також ще дві послуги – це, по-перше, повністю безлімітний мобільний інтернет, а по-друге, послугу телебачення «Київстар ТБ», в рамках якої ви можете переглядати до двохсот каналів. Абонентська плата становить триста п’ятдесят гривень на місяць, проте спочатку вам буде надано знижку в розмірі п’ятдесят гривень. Це недорого з урахуванням того, що ви оплачуєте три послуги відразу – окремо за них ціна вийде більшою.

Назва даного тарифного плану – «Все разом Вигідний + ТБ». Перейти на нього досить просто. Ви можете або зателефонувати за номером 477*1 і слідувати інструкціям оператора, або ж просто скористатися мобільним додатком для смартфонів «Мій Київстар».

Як ми писали раніше, Київстар також запустив неймовірно корисну послугу «Суперовизначник номера». Якщо ви її підключіть, то всі номери, які користуються послугою «Анти-визначник номера», не будуть для вас прихованими. Ви побачите номери в стандартом міжнародному форматі, якщо його немає у вашому списку контактів, або ж під ім’ям, яким у вас записано цей контакт. Оператор гарантує, що з усіма його номерами вона працює абсолютно коректно.