Не только за доставку: украинцы будут платить еще один вид коммуналки

Совсем скоро Украинцы начнут получать аж по три платежки за газ ежемесячно. В соответствии с изменениями в законодательстве, кроме оплаты за пользование газом и его транспортировку, придется оплачивать еще и обслуживания внутридомовых газовых сетей.





Как оказалось, жители многоквартирных комплексов и ранее финансировали ремонт и содержание в надлежащем состоянии сетей газоснабжения. Но эта сумма сразу же закладывалась в тариф жилищно-коммунального хозяйства, поэтому для нас данный платеж проходил незаметно. Ремонт внутридомовых сетей также целиком и полностью брал на себя ЖКХ.

В начале 2000-х появилось немало предприятий, занимавшихся обслуживанием газовых сетей. Соответственно оплата за их услуги легла на плечи учреждений, на балансе которых находилась газовая инфраструктура.

Конечно можно было бы создать отдельную организацию, которая будет специализироваться только на содержании газовых сетей и их своевременном ремонте. Однако в таком случае оплата за ее услуги будет достаточно большой.

Стоит также отметить, что сумма за обслуживание газовой инфраструктуры многоквартирного дома будет делиться поровну между жильцами, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) введет ограничения на максимальную стоимость такой услуги.