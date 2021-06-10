Сотовый оператор «Киевстар» запустил новую услугу, которую всем определенно нужно подключить

Часто бывают неприятные ситуации, когда вы забываете пополнить счет, и у вас не может быть снята месячная абонплата. Из-за этого можно остаться без связи и интернета в самый неподходящий момент. К счастью, выход есть, по крайней мере, если вы являетесь абонентом сотового оператора «Киевстар». Это новейшая услуга, которую определенно нужно подключить, если вы боитесь остаться без связи!





Условия акции и как ее подключить

Услуга, которая носит название «Счастливый день», позволяет вам на протяжении целых суток пользоваться безлимитными звонками в сети Киевстар, а также безлимитным мобильным интернетом полностью бесплатно. Подключить ее вы можете с помощью одного из трех следующих способов:

С помощью приложения «Мой Киевстар»

С помощью запроса *222#.

С помощью звонка по номеру 222. Это полностью бесплатно, вы можете звонить даже без денег на счету.

Подключить данную услугу могут все абоненты предоплачиваемых тарифов, а также тарифов из линейки «Все разом». Исключением являются только специальные тарифные планы, например, «Все разом 4G», «Роутер 4G», «SIM для устройств», «Smart SIM», «Киевстар Домашний 4G», «Профессионал».

Подключать акцию можно раз в неделю на протяжении всего срока ее действия. Она не закончится еще полтора месяца. Срок действия составляет с первого июня по тридцать первое июля текущего года включительно.

Как мы писали ранее, недавно президент «Киевстар» Александр Комаров ответил на вопрос, когда можно ожидать полноценный запуск сетей пятого поколения. По его мнению — не ранее 2023 года. На данный момент ведется разработка необходимой инфраструктуры. В частности, мобильный оператор «Киевстар» выделяет значительный объем инвестиций в развитие ВОЛС (волоконно-оптических линий связи). Также проводится тендер на поставку так называемого «ядра» – ключевого и важнейшего элемента для развертывания инфраструктуры сетей пятого поколения.