Мобільний оператор «Київстар» запустив нову послугу, яку всім просто необхідно підключити

Часто бувають неприємні ситуації, коли ви забуваєте поповнити рахунок, і у вас не може бути знята місячна абонплата. Через це можна залишитися без зв’язку та інтернету в найбільш критичний момент. На щастя, вихід є, принаймні, якщо ви є абонентом мобільного оператора «Київстар». Це новітня послуга, яку дійсно потрібно підключити, якщо ви боїтеся залишитися без зв’язку!





Умови акції і як її підключити

Послуга, яка носить назву «Щасливий день», дозволяє вам протягом цілої доби користуватися безлімітними дзвінками в мережі Київстар, а також безлімітним мобільним інтернетом повністю безкоштовно. Підключити її ви можете за допомогою одного з трьох наступних способів:

За допомогою програми «Мій Київстар»

За допомогою запиту *222#.

За допомогою дзвінка за номером 222. Це повністю безкоштовно, ви можете дзвонити навіть без грошей на рахунку.

Підключити дану послугу можуть всі абоненти передплачувати тарифів, а також тарифів з лінійки «Все разом». Винятком є ​​тільки спеціальні тарифні плани, наприклад, «Все разом 4G», «Роутер 4G», «SIM для пристроїв», «Smart SIM», «Київстар Домашній 4G», «Професіонал».

Підключати акцію можна раз на тиждень протягом усього терміну її дії. Вона не закінчиться ще півтора місяці. Термін дії становить з першого червня по тридцять перше липня поточного року включно.

Як ми писали раніше, нещодавно президент «Київстар» Олександр Комаров відповів на питання, коли можна очікувати повноцінний запуск мереж п’ятого покоління. На його думку – не раніше 2023 року. На даний момент ведеться розробка необхідної інфраструктури. Зокрема, мобільний оператор «Київстар» виділяє значний обсяг інвестицій в розвиток ВОЛЗ (волоконно-оптичних ліній зв’язку). Також проводиться тендер на поставку так званого «ядра» – ключового і найважливішого елемента для розгортання інфраструктури мереж п’ятого покоління.