Ціни на Xiaomi Mi Band 6 ще ніколи не були такими низькими

Впевнені, немає потреби повторювати будь-кому відому істину: чим дешевший і при цьому якісніший електронний пристрій, тим більше людей його купують. Новий фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 від провідного китайського виробника з’явився порівняно недавно, і спочатку його вартість була досить високою. Багато українців з жалем відзначали, що не можуть дозволити собі даний новенький гаджет. На щастя, вже зараз ціни на нього впали до неймовірного мінімуму!





Скільки потрібно віддати за новенький браслет?

З огляду на дешевизну Xiaomi Mi Band 6, багато хто може подумати, що даний фітнес-трекер неякісний. Це, зрозуміло, далеко не так. Браслет може похвалитися новітнім обладнанням, зокрема, AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю в 486 на 152 пікселів і діагоналлю в 1,56 дюйма. Він також оснащений двома мегабайтами пам’яті, що дозволяє зберігати досить велику кількість необхідних даних. Не слід також боятися, що ви випадково упустите гаджет в калюжу – його захист дозволяє витримати тиск води аж до п’ятдесяти метрів глибиною.

Крім функцій, призначених для здорового способу життя, Xiaomi Mi Band 6 також пропонує ряд інших цікавих речей. Зокрема, це можливості органайзера. Вони дозволяють налаштовувати розумний будильник, використовувати секундомір, керувати затвором камери мобільного телефону і виконувати ряд інших функцій, що дозволяють оптимізувати використання вашого смартфона. Використовувати його можна в парі з будь-якими смартфонами, які працюють і на базі Android, так і на iOS. Для цього достатньо просто завантажити повністю безкоштовний додаток Mi Fit.

Що стосується ціни на даний фітнес-браслет, то зараз його можна придбати всього за 1140 гривень, що значно нижче, ніж раніше. Ось як виглядають зараз ціни на майданчику hotline.ua:

Дані ціни ще можуть змінитися, однак настільки сильно падати, як вони вже впали зараз, навряд чи будуть. Саме тому вам бажано поспішити, і як можна швидше придбати Xiaomi Mi Band 6, якщо ви все ще цього не зробили.